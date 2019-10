Europa no logra pactar cuotas sobre refugiados

En el encuentro de ministros del Interior de los 28 Estados de la Unión Europea, no se logró acuerdos sobre un plan de cuotas obligatorias por país para recibir en total a 120.000 refugiados.



El objetivo de la reunión era establecer un acuerdo que permita el reparto de 120.000 refugiados llegados a Hungría, Grecia e Italia según propuso la Comisión Europea.



"Un determinado número de países no quiere adherir a este proceso de solidaridad", entre ellos Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia, dijo este martes el ministro francés del Interior Bernard Cazeneuve.



"Europa se cubrió de vergüenza"



Luego de la reunión, el vicecanciller alemán Sigmar Gabriel, se refirió al fracaso de la reunión de ministros europeos del Interior. "Europa se cubrió una vez más de vergüenza (...) lo que vivimos en la noche del lunes amenaza más a Europa que la crisis griega", dijo Gabriel.



"Alemania no está dispuesta a ser en Europa, por así decir, el que paga", añadió Gabriel vicecanciller y ministro de Economía. "Todos participan cuando reciben dinero pero no hay nadie cuando se trata de asumir responsabilidades. Si esto sigue así, es el fin de las condiciones de financiamiento actuales", agregó el vicecanciller alemán.