Evo vuelve a su cato en Chapare a cosechar coca

El presidente Evo Morales concedió una inédita entrevista este domingo al canal estatal Bolivia TV desde su casa, en la comunidad San Francisco, en Chapare. El mandatario inició la entrevista relatando las peripecias que tuvo que realizar con su familia desde Orinoca hasta llegar al trópico cochabambino.



Morales aprovechó la oportunidad para demostrar sus habilidades que adquirió en el trópico cochabambino para cosechar la hoja de coca. Se dirigió hacia su cato y empezó a recolectar la hoja milenaria del pequeño arbusto.



Dentro de las vivencias relatadas por el presidente boliviano destacó su primer encuentro con la coca; dijo que la confundió con hojas de naranja y que le llevaba tiempo cosecharla.



“Joven apúrese me decían, y yo les dije que la coca con espinas no se puede cosechar rápidamente, se acercaron y me dijeron que no estaba cosechando coca, sino que estaba hojeando las plantas de naranja, yo no sabía eso y se reían de mí”, confesó Morales.



Antes el mandatario se había dirigido al rio Chipiriri, lugar donde él se bañaba después de la faena en su chaco. En el lugar reconoció que no sabía nadar y tuvo que aprender por obligación.



Ratifica su deseo de ganar con el 70%



Con relación al referendo que se llevará a cabo el 21 de febrero, Evo dijo que su gobierno hizo historia en Bolivia, además ratificó su deseo de que en la consulta se pueda batir un récord en la participación y ganar con más del 70%.



“Mi sueño es ganar con más del 70%, la derecha dice que ya se acabó el ‘chavismo’ ahora hay que acabar con el ‘evismo’, siento que en Bolivia hay una enorme conciencia sobre el pueblo para seguir con el proceso”, añadió.



Demanda del mar

?

La entrevista no pudo dejar de lado el tema de la demanda marítima, el mandatario dijo que se comunicó con el agente Eduardo Rodríguez, quien le señaló que podrían reunirse en febrero para planificar los pasos que Bolivia asumirá en esta nueva etapa. De igual forma, resaltó que para evitar tocar el tema del referendo con la demanda tiene previsto convocar a opositores después del 21 de febrero.



“Nuestra demanda está bien planteada, seguro el nuevo agente de Chile (José Miguel Insulza) usará sus contactos que tuvo como secretario de la OEA. Está prevista una reunión en febrero, hablaré con Eduardo para ver quiénes vienen”, aseguró.