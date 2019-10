Educación no cederá a la protesta de postulantes

El viceministro de Educación, Juan José Quiroz, afirmó que el Gobierno no cederá ante las protestas que protagonizan cientos de jóvenes que postularon a los institutos de formación de maestros y que no lograron ingresar.



"No corresponde este tipo de protestas y por eso hemos dicho y reiteramos, no vamos a abrir ni un cupo más porque somos responsables y no queremos que hayan más maestros sin trabajo. Hasta ahora existen más de 17 mil profesionales sin empleo y eso no queremos que se repita porque es irresponsable", sostuvo la autoridad en entrevista con EL DEBER.



Explicó que se buscará explicar a los movilizados lo que sucede y sugerirles buscar institutos técnicos para que puedan formarse y lograr insertarse al sector laboral. Afirmó que las normales ahora se abren un año por medio para reducir la demanda de profesores sin empleo.



"Los postulantes fueron 33 mil en todo el país, los que ingresaron son 3.500 y están ahora dentro de los 47 instituciones de formación de maestros, no se ha cerrado ninguna institución o unidad académica", argumentó Quiroz.



Además sostuvo que la decisión ya fue tomada y no se podrá volver atrás. "No solamente se ha recepcionado a los 20 primeros sino a los 20 mejores, pero no solo ellos, también se han sumado a los que tienen igual calificación, por eso no se trata de igualar para todos", explicó.