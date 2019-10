Zapata pasará su segunda noche en celdas judiciales

Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales, y hasta hace algunos días gerente de la empresa China CAMC, pasará su segunda noche en celdas judiciales, tras ser arrestada el viernes, cerca de las 10:30, en la zona Sur de La Paz.



El domingo comparecerá, a las 15:00, en el juzgado cuarto de instrucción en lo penal. La audiencia de medidas cautelares definirá si se dispone detención preventiva en uno de los recintos carcelarios para mujeres de La Paz o si se le otorga medidas sustitutivas.



Wálter Zuleta, uno de sus abogados, explicó a EL DEBER que "no era necesaria la detención, porque hay una suposición de que se vaya a escapar o que pueda interferir en las investigaciones, pero ya habían tres procesos penales de los que no se ha excusado. Probablemente tendrá un contenido político el proceso para generar percepciones".



Pilar Guzmán, tía de Zapata, denunció que le han impedido el ingreso de familiares a la casa de la empresaria. Al interior hay una mujer que cuida a una de sus hijas, mientras que el menor, fruto de la relación con Morales se encuentra en otro lado, aseguró la mujer a varios medios televisivos.



"Hay otro niño, sí, sí. Es hijo del presidente Evo Morales. No está en la casa, está en otro lugar. Tiene entre ocho a nueve años. Yo creo que sí (el presidente mintió). Tratan de limpiar sus errores", señaló la familiar de Gabriela, el sábado a mediodía, en contacto directo con varias televisoras del país.



Agregó que "la están queriendo hundir, están limpiando sus cosas con una mujer, con una madre. Es ilógico que ella sola pudiera actuar, es humanamente imposible", a tiempo de adelantar que en su momento dirá toda su verdad.



Hasta el momento el Gobierno no ha realizado ninguna declaración sobre las afirmaciones de Pilar Guzmán. Al presidente Evo Morales se le vio participar de un partido de fútbol en Santiago de Huari, Oruro, después de inaugurar la carretera Uyuni-Condo "K". No se refirió al tema.