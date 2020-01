Romero ve que Quintana coordinaba redes sociales

Juan Ramón Quintana coordinó como persona el manejo de las redes sociales en la campaña por el "Si" al referendo, según la versión del ministro de Gobierno, Carlos Romero. En un audio se escucha al titular de la Presidencia "ordenar" que se dispongan recursos para tener publicidad en Facebook.



"Era una declaración en su condición de una persona que estaba coordinando alguna actividad de campaña, pero es muy fácil, es verificable", sostuvo, a tiempo de explicar que muchos ciudadanos se suman a las iniciativas del MAS.



"Todos los ministerios deberían comprar un espacio (…) en el Face, todos sin excepción", afirma Quintana en un audio que se filtró en los días pasados. "Utilicen el mecanismo administrativo que sea (…) Cada ministerio aporta 50 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil dólares, los ministerios ven lo que tienen que hacer (…) no está en el presupuesto, eso es lo de menos, no hay problema", agrega en la grabación.



Romero sostuvo que "los funcionarios, los servidores públicos, las personas alineadas a una organización política, a otra, contribuyamos de cualquier manera a sostener logística, material o financieramente una iniciativa y en ese sentido iba la declaración del ministro de la Presidencia".



El ministro de Gobierno "no se ha destinado ni un solo centavo del Ministerio de Gobierno para atender tareas de campaña política" y detalló que "nosotros subimos el manejo de nuestras cuentas al portal de los ministerios, está la información disponible en la Contraloría a disposición de quien quiera solicitarlo y se darán cuanta de lo que les estoy diciendo es absolutamente correcto".



Audio que compromete a Quintana:,