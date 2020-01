Albarracín: Un nuevo referéndum sería "ingresar a un escenario de facto"

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y abogado constitucionalista, Waldo Albarracín, habló con EL DEBER Radio sobre el accionar del Movimiento Al Socialismo (MAS) en torno a los resultados del referéndum de 2016, día en que los bolivianos acudieron a las urnas y le dijeron 'No' a la repostulación de Evo Morales.

Según el también ex representane de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el desconocer los resultados de esta consulta y promover una nueva es pasar por encima de la Constitución Política del Estado e "ingresar en un escenario de facto" .

"La democracia no puede estar por debajo del interés de un partido", indicó el rector de la U estatal de La Paz, que junto al órgano ejecutivo de esta casa de estudios superiores pidió, este miércoles, respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Recordó que la del año pasado no fue la primera consulta vinculante que vivieron los bolivianos, pero la diferencia con las anteriores, de 2004 y 2004, es que se respetaron los resultados.

Lo que el pueblo decide en las urnas debe cumplirse, independientemente de que se esté o no de acuerdo con lo que vote la mayoría. No "porque no lo guste a un partido se va a volver a repetir las veces que quiera", agregó.

Para Albarracín, en caso de llamarse a un nuevo referéndum en busca de la reelección de Evo, sería ingresar a "un escenario de facto".