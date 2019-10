'Bailecito' de Macri en la celebración de su victoria

El empresario y ahora presidente de Argentina, Mauricio Macri, celebró su victoria este domingo bailando frente a miles de sus seguidores en Buenos Aires. Aunque parece que bailar no es una de sus virtudes, a él no le importó y le puso mucho empeño para expresar su alegría.



Como él mismo lo dijo: "Tanta emoción, tanta alegría... Yo no sé cómo describirles lo que estoy sintiendo". Bueno, lo hizo bailando, según transmitieron a todo el mundo los medios televisivos argentinos.

,