Surazo desnuda carencias en las escuelas de zonas en expansión

De chinelas y con una chompa abierta en el centro como único abrigo, Fabiola (8) pasa clases de pie en la esquina de un escritorio que comparte con una compañera y con el maestro del curso. Tiembla de frío. El viento gélido que ingresa por las ventanas sin vidrios penetra como espinas sobre su piel y endura sus dedos. El hule que colocaron los padres de familia en las ventanas para proteger el ambiente no ayuda en mucho en un área donde el viento sopla con fuerza. Esto ocurre en el tercer grado del colegio 26 de Marzo, de la zona de Pentaguazú, municipio de Warnes.

La ola de frío que azota a la región ha dejado al descubierto carencias dentro y fuera de los establecimientos educativos públicos en zonas que crecen a ritmos acelerados, como el distrito 3 de Warnes, que abarca Satélite Norte. Allí el frío ahuyenta a los estudiantes de los establecimientos que tienen los vidrios rotos, huecos en el techo, que están a medio terminar o que cuentan con aulas improvisadas. En estos días de bajas temperaturas el ausentismo escolar es común, principalmente en el nivel primario.

“Aquí hace mucho frío, pero más cansa pasar clases de pie. No hay asientos y faltan vidrios”, afirma Helen Nicol, otra estudiante que usa la mesa del profesor para escribir. A su lado, a Fabiola se la escucha decir en voz baja: “Yo no quise ponerme zapatos cerrados y ahora no aguanto el frío. El viento entra por la ventana”. (Mira el video)

En su curso, el martes asistieron 32 de los 38 niños que acuden regularmente. El ausentismo es mayor cuando llueve, comenta el profesor Juan Bernardo, ya que el único acceso habilitado se vuelve intransitable. La escuela está en un lugar bajo, en medio de pastizales, y sus calles de ingreso están con charcos de agua y maleza.

En el colegio Campo Rosso 4 de Abril, en la misma zona, 10 aulas de las 18 que hay están con las ventanas sin vidrio o los tienen rotos. La infraestructura está bastante deteriorada y salta a la vista que los cursos fueron construidos de forma improvisada para atender el creciente número de estudiantes.



Pero lo que más llama la atención es la especie de ‘rompeviento’ que han hecho los padres de familia en el enmallado, usando hule y bolsas de polietileno, con el fin de proteger a los niños del frío.

En el turno de la mañana, la escuela alberga a primaria (hasta el quinto grado) y funciona con paralelos en casi todos los cursos por la gran cantidad de estudiantes. Por la tarde recibe a chicos de sexto de primaria y de toda secundaria.

“Todo esto es una obra de los padres de familia y son ellos quienes también han puesto vidrios a las ventanas”, dice el director, Juan Villarroel.

El profesor muestra el módulo educativo contiguo en construcción que ve desde el colegio, pero aclara que solo será para los alumnos de secundaria. “Hay retrasos en los trabajos. La entrega estaba programada para enero, luego dijeron en mayo y ahora dicen que será en agosto”, agrega.



En el Juan Pablo II los papás hicieron un esfuerzo para techar un aula y trasladar allí a los estudiantes de quinto B, que estuvieron pasando clases en los pasillos. Sin embargo, los chicos ahora deben soportar el frío, pues las ventanas no tienen vidrios. “Cuando llueve nos mojamos porque el agua entra por las ventanas y cuando el sol está fuerte, nos asoleamos”, dice Damaris Renjifo, estudiante.



El director del establecimiento, Rubén Darío Paz, pide la atención de las autoridades municipales, pero también hace notar que Satélite Norte es una de las zonas que más crece. “Aquí tenemos 617 estudiantes. Este año tuvimos 70 alumnos nuevos”, dice Paz.

Recuerda que por falta de espacio no se pudo inscribir a unos 40 estudiantes.

La zona que más crece

El secretario de Obras Públicas de la Alcaldía de Warnes, Elvio Castedo, asegura que se hace todo lo posible para atender las necesidades del distrito 3, pero admite que estas son cada vez mayores porque es la zona que más crece de ese municipio. El distrito 3, comprendido por Satélite Norte, Buena Fe, Pentaguazú y Juan Pablo II, creció tanto que de 13.000 habitantes que había en 2009 ahora la población llega a 70.000. Representa el 70% de la población total de dicho municipio, que cuenta con 156.000 habitantes. La ciudad de Warnes solo tiene 34.000 pobladores.

Para atender la demanda de las escuelas del D-3 la Alcaldía ha construido dos módulos educativos, uno de 24 aulas y otro de 36, y está pronto a entregar otros tres centros. Tiene planeado edificar otro colegio en noviembre de este año. Además, está en plena ejecución el plan de refacción de escuelas, dijo Castedo.

Rige el horario de invierno



1.- Por instructiva de la Dirección Departamental de Educación (DDE) desde el lunes está en vigencia el horario de invierno en todos los establecimientos educativos de Santa Cruz para precautelar la salud de los estudiantes.



2.- Con el horario especial, los del turno de la mañana ingresan media hora más tarde de lo establecido. Es decir, si entraban a las 7:30, ahora lo hacen a las 8:00. En el turno de la tarde salen media hora antes; si antes era a las 18:30 ahora es a las 18:00.



3.- En la capital cruceña el responsable de Infraestructura Educativa de la Alcaldía, Roberto Áñez, indicó vía telefónica que durante todo el año se hace mantenimiento a las escuelas, lo que incluye cambios de vidrios y arreglo de techos, a sola solicitud de los establecimientos. Se comprometió a dar más detalles del plan en un contacto posterior, pero no respondió. Desde algunos centros, como el Ramón Darío Gutiérrez y el Pampa de la Cruz, confirmaron que se hicieron arreglos.