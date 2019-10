Army Security no tenía permiso para funcionar

La Resolución Ministerial 021 B/2013 establece que las empresas privadas que brinden seguridad electrónica o de alarmas, física y de transporte de valores, para funcionar deben contar con la autorización del Ministerio de Gobierno, mediante la Policía. Según un documento de la institución castrense, Army Security no aparece en la lista, según pudo comprobar el equipo de EL DEBER Digital.



Army Security es la empresa de Carlos Alberto Padilla Parada que fue contratada, de forma directa, por la Alcaldía de Santa Cruz para que le provea de un ‘centro de monitoreo móvil para la policía boliviana’, que tuvo un costo de 3.700.000 bolivianos y, finalmente, la institución verde olivo se negó a recibirlo alegando que el equipo de seguridad no cumplía con los requerimientos y, además, observó una serie de irregularidades .



Padilla en su declaración ante el Ministerio Público, del 10 de marzo de este año, reconoció que su empresa no se dedicaba a la venta de estos equipos y que fue la primera vez que lo hizo teniendo como cliente a la Alcaldía.



En los ocho años de funcionamiento –aseguró Padilla– que Army Security asistía con guardias de seguridad a empresas; sin embargo, este nombre no figura en el Sistema de Control de Seguimiento de Empresas Privadas de 2016, ente dependiente de la Policía y autorizado por el Ministerio de Gobierno para autorizar el funcionamiento de este tipo de negocios.



Pese a ello, en la resolución administrativa 009/2014, el Gobierno Municipal de Santa Cruz le da el visto bueno para que le provea el centro de monitoreo móvil. “ La empresa Army Security , de acuerdo al informe legal y la verificación administrativa, presenta todos los documentos solicitados en las especificaciones técnicas de manera correcta (…)”, sostiene el documento al que tuvo acceso EL DEBER.



