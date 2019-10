Ediles no saben cuánto administrará la secretaria de Comunicación

Tras la presentación de Jorge Landívar como el nuevo director de la recién creada Secretaria de Comunicación de la Alcaldía cruceña, los concejales oficialistas y de la oposición manifestaron que desconocen el monto que manejará esa repartición.



El concejal de Santa Cruz para Todos (SCPT), Rómel Pórcel, dijo que se aprobó un presupuesto para este año, pero que al momento de la entrevista no tenía a disposición el dato. "No lo tengo en la cabeza, pero lo tenemos", indicó a EL DEBER.



No obstante, Tito Sanjinez, jefe de la bancada del MAS, explicó que el presupuesto para esa repartición no figura en el POA 2015 y que pedirán un informe al Ejecutivo para conocer la estructura de la nueva secretaria.



La concejal de UCS, Rhea Borda, manifestó que no les explicaron sobre el monto que manejará esa repartición. "No tengo esa información", dijo.



EL DEBER solicitó el dato a la Alcaldía, mediante su oficina de prensa, pero no hubo respuesta.



No sabe cuánto administrará



El secretario de Comunicación de la Alcaldía, Jorge Landívar, explicó que tiene la suficiente experiencia y trayectoria para dirigir esa repartición aunque por ahora también desconoce el monto que administrará.



"No tengo esa información porque recién estoy saliendo de la Contraloría luego de presentar mi declaración jurada. Si me preguntan cuánto voy a ganar, no sé el monto", indicó a EL DEBER.



Landívar aseguró que el próximo lunes tendrá esa información.