Saúl Rosas Ferrufino: “Es imposible que el congreso sea en octubre, será el próximo año”

Saúl Rosas Ferrufino hace una radiografía de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno que dirigirá bajo su investidura de rector por tercera vez. Habla sobre los logros y lo que queda por hacer, el reto de llevar a cabo una especie de constituyente en el Congreso Universitario, los grupos de poder, cómo mejorar la calidad académica, entre otros temas.



_ ¿Cuál es la realidad de la Uagrm?

Quiero ser categórico sobre cuál es la realidad de la universidad. Hace cuatro años, cuando asumí la conducción de la Gabriel, era diferente. En términos de infraestructura no había las condiciones, aire acondicionado, pizarras modernas. En estos cuatro años hemos logrado transformarla. Tenemos módulos modernos para todas las facultades. No solo en la ciudad, en las facultades integrales también.



La razón que permitió hacer eso es por la ejecución de los recursos del IDH. Todas las universidades públicas reciben esos recursos, pero no todas los ejecutan. La Uagrm ocupó el primer lugar con el 92% de ejecución, es un récord en el sistema universitario boliviano.



Generalmente en nuestra universidad se llegaba a un 60 y 70%. Son trámites extremadamente burocráticos, complejos. Por esa razón las universidades no utilizan la totalidad de los recursos. Prohibí que haya asignación directa de las obras; necesariamente todas son con licitación pública nacional. Esa fue la razón importante por la que la universidad avanzó muchísimo en términos de infraestructura y equipamiento.



_ ¿Se puede decir que ya se hizo todo lo que se necesita?

Faltan algunas cosas como equipar los módulos. El tema de infraestructura prácticamente es una etapa superada. Era necesario hacerlo. En la acreditación de las carreras, lo primero que se evalúa es la infraestructura.



El otro tema importante es el académico y el de las acreditaciones. Cuando asumimos la dirección de la universidad el 19% de las carreras estaban acreditadas, hoy estamos con el 50%. Es decir que hemos acreditado más carreras que en toda la historia de la universidad.



_ ¿Qué significa una acreditación?

Significa calidad. Es un proceso muy complejo. Primero viene un proceso de la autoevaluación, las carreras se preparan, luego vienen pares evaluadores de otras universidades del interior y del exterior.

Evalúan la infraestructura, el equipamiento, la parte académica, entrevistan al rector, a profesores, estudiantes y ponen una nota. Todas las carreras de la Uagrm que se sometieron, aprobaron y con notas del 70 al 80%. Luego viene el próximo paso, la acreditación ante el Mercosur. Cinco carreras ya lo consiguieron hasta ahora.



Mi propuesta principal es la calidad académica. Ese es mi compromiso. Los recursos del IDH, de acuerdo a norma, se pueden utilizar en infraestructura, equipamiento, investigación y mejoramiento de la calidad académica. Viene lo más importante. Tenemos muchos centros de investigación, pero lamentablemente no tenemos profesores investigadores pagados como tales. Lo que vamos a hacer ahora es destinar esos recursos fundamentalmente a la investigación.



_ ¿Cómo mejorará la calidad académica?

Vamos a financiar las maestrías y doctorados de nuestros profesores, hacer intercambio de docentes con otras universidades importantes. Eso con recursos del IDH. Esta es la universidad más grande, tiene 100.000 estudiantes, está presente en todo el departamento, pero falta lo más importante, que es la calidad académica. Tenemos el objetivo de acreditar al 100% de las carreras en los próximos cuatro años.



_ ¿Cuál es el porcentaje de docentes sin maestría?

Para ser docente se requiere mínimo el título de maestría. A los profesores más antiguos se les ha dado un plazo que se cumple creo el próximo año. Se les está colaborando. De los 1.800, debe haber un 30% de los profesores que no la tienen. Hemos hecho reformas que son importantes a nivel de pregrado. Por ejemplo, la titulación intermedia. Muchos de nuestros estudiantes trabajan y estudian en áreas que no son de su carrera. Hemos otorgado títulos a nivel de técnico medio y superior en diferentes carreras. Por ejemplo, en Contaduría Pública, donde yo soy docente, un estudiante del cuarto semestre recibe un título de auxiliar contable, en provisión nacional, de manera gratuita e inmediata. Aprueba el sexto semestre y recibe el título de contador.



_ Hace poco salió el ranking de las universidades del continente y lamentablemente ahí no aparecen universidades bolivianas. ¿Será que usted puede lograr que la Uagrm esté en esa lista?

Esa es la meta y el desafío. Es bueno aclarar que son realidades diferentes en otros países. Esas universidades tienen recursos 100 veces más que la nuestra. Por esa razón es que en este momento no estamos en ese ranking. Difícil llegar en tres o cuatro años, pero avanzamos, yo estimo que en 6 o 10 años vamos a estar en condiciones diferentes, cuando todas las carreras estén acreditadas a nivel internacional, cuando estemos formando profesionales a nivel de maestría, otra va a ser la historia.



_ ¿Entre las 10 o 20 mejores?

Por lo menos ya estaremos figurando en el ranking.



_ Durante la campaña electora se denunció que a algunos profesionales se les cobró para que accedan a la docencia. ¿Qué de cierto hay en eso?

Cuando hay una vacancia en una cátedra, el decano tiene la obligación de lanzar una convocatoria pública y abierta. Y el examen de competencia es público y abierto. Yo no conozco algún caso en especial que hubiesen cobrado. Son rumores que lamentablemente en la campaña se dijeron.



_ ¿Con qué frecuencia son evaluados los docentes?

Tenemos una oficina de escalafón docente que establece niveles. Para subir los niveles hay una evaluación permanente de parte de los estudiantes. Los que escriben libros y participan en seminarios y talleres van subiendo de nivel. Ese es un cambio que tenemos que hacer evidentemente, darle más prioridad a la parte académica. Ese reglamento está desfasado.



_ ¿Cuál es el mínimo y el máximo de sueldo de un docente?

Un profesor a tiempo completo gana desde Bs 8.000 hasta Bs 17.000. Debido a la autonomía un profesor solo puede ser suspendido por un proceso.



_ ¿Va a cambiar la calificación a los docentes?

El Congreso Universitario que se realizará está para ello, sí o sí tiene que cambiar. Estamos apuntando a la calidad y tiene que cambiar el reglamento.



_ ¿Qué cambios más serán tratados en el congreso?

Cambiará el estatuto orgánico de la Uagrm, exactamente igual que la Constitución Política del Estado. Ahí se define todo.



_ ¿Se abordará el cogobierno docente-estudiantil?

Claro, ahí participan docentes y estudiantes. El congreso tiene que ser bien preparado y organizado, porque lo que se definirá será una nueva constitución, orientada principalmente a la calidad académica.



_ ¿El voto de un estudiante seguirá valiendo menos que el de un docente?

Ese tema se viene discutiendo en el sistema universitario boliviano y ha creado muchísimo conflicto. Ya hay una universidad donde se da el voto igualitario, la cual vive en conflicto.



_ ¿Cómo se elegirán a los delegados del congreso?

Será por voto universal, los estamentos estudiantil y docente eligen a sus representantes.



_ Hay un pedido de que se postergue el congreso porque los estudiantes tienen que elegir a sus dirigentes, ¿eso será atendido?

El congreso no va a ser la próxima semana ni el próximo mes, imposible que sea. Vamos a empezar a prepararlo inmediatamente, pero lleva un tiempo. Es imposible que sea en octubre, será el próximo año. No se puede preparar un congreso, que sea serio, en un mes. El asunto del temario es fundamental.



_ Que no sea octubre quizá generará descontento, sobre todo entre los que piden cambios y protestan.

El congreso se empezará a trabajar inmediatamente, no se va a postergar el inicio del trabajo. Lo que no se puede hacer es realizarlo en una fecha de manera apresurada e irresponsable. Necesariamente tiene que cumplirse con todas las etapas para que sea productivo.



_ ¿Cómo se puede evitar que los supuestos grupos de poder que algunos dicen que existe en la universidad, impidan que el congreso genere cambios?

Precisamente orientando el congreso hacia la parte académica.



_ ¿Estos grupos intentarán tomar el control del congreso para evitar que haya grandes cambios?

No creo que se pueda dar eso. Mi propuesta ha sido académica y es esa una razón por la que logré un apoyo tanto entre los docentes como en los estudiantes.



_ ¿Usted tiene identificados a los grupos de poder?

Bueno, se habla de grupos de poder, sé que hay grupos, pero no sé cuál es el poder que puedan tener, pero por lo menos no creo que sea mucho.



_ ¿Qué cuidan ellos?

No sé, la verdad que no tengo más información sobre qué es lo que pueden hacer. Yo creo que la universidad es democrática y que se debe imponer la democracia.



_ ¿Cuánto es el presupuesto de la universidad?

La universidad recibe recursos del TGN de más o menos Bs 150 millones. La coparticipación tributaria es nuestra principal fuente de ingresos, supera los Bs 500 millones. La sumatoria de los dos permite pagar sueldos y salarios sin problemas. Los recursos del IDH, que eran de Bs 180 millones, han disminuido, eso afectará a los proyectos nuevos, por eso estamos buscando el financiamiento internacional, lo que permitirá que no queden ahí dos proyectos grandes que tenemos, como una gran biblioteca y el hospital universitario, que ya está listo para lanzar la licitación y que tendrá muchísimo impacto en nuestra sociedad.



_ Hubo una revuelta universitaria que pedía cambios, ¿cómo hará para evitar que se repita?

Yo no sé quiénes son. Si 300 tienen una opinión, la respeto, pero se impone la democracia. Son movimientos ligados estrictamente a un tema electoral que tratan de desprestigiar para conseguir algún rédito electoral. Generalmente los manejan. No los conozco personalmente, pero los voy a invitar para que puedan participar, pero ya desde una posición diferente, no de conflicto, sino de una manera constructiva