Inician depuración de los 403 aspirantes a vocalías

La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional inició la depuración de los 403 postulantes a un cargo en el Tribunal Supremo Electoral. Se instalaron tres mesas para notariar la documentación.



"Realmente el tiempo que pase sin duda es muy corto dada la cantidad de postulantes y por eso para operativizar hemos distribuido en tres grupos la apertura de sobres. Vamos a esforzarnos, no pararemos ni un minuto y hasta mañana en la tarde vamos a acabar", sostuvo el titular de esa instancia, Miltón Barón.



Explicó que se revisarán cada uno de los 17 requisitos que establece la convocatoria, que van desde haber cumplido 30 años al momento de la postulación, no tener militancia en ninguna organización política en los últimos cinco años, no ser miembro de la Policía Boliviana o las FFAA, entre algunos.



Son 133 mujeres y 270 varones que intentan ocupar alguno de los seis cargos del ente electoral. El presidente Evo Morales debe elegir a su delegado en esa instancia, la mitad deben ser mujeres y al menos dos deben identificarse como indígenas.



La diputada de Unidad Demócrata (UD), Jimena Costa, abogó para que las decisiones para inhabilitar a los postulantes sean tomadas por consenso y no por votación porque el Movimiento Al Socialismo (MAS) impondría su mayoría. Exigió no repetir la "pasada banda de llunkus".



"Al parecer son muchícimos los simpatizantes del MAS inscritos. Esperemos que no intenten legitimar a sus llunkus y de nuevo conformar esta banda o pandilla que hemos visto en el último periodo en el Tribunal", afirmó.



Sobre los plazos



Se prevé que el sábado se publique la lista de los habilitados para ocupar alguna de las vocalías. Entre el 21 y el 24 de junio se habilitarán las impugnaciones a las postulaciones, que deben ser resueltas en dos días y después se procederá a las entrevistas públicas.



Una vez evaluados los aspirantes, la Comisión tiene dos días para emitir su informe final y después se convocará a una sesión plenaria del Legislativo donde se procederá a eligir los nuevos vocales electorales del país.



Lista final de postulantes,