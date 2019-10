Adult Player, la app de porno que te chantajea

Adult Player no es cualquier app. ¿Cómo caes? Primero te ofrece servicios de pornografía y si la descargas, puede fotografiarte con la cámara frontal de tu celular o del equipo en el que estés conectado, y luego empieza el soborno a cambio de no divulgar tus datos y afectar tu reputación.

?

Si hay algo que la mayoría de las personas cuidan en internet es su reputación o… ¿a quién le gustaría verla dañada? Adult Player, una aplicación similar a una de Android, hace exactamente todo lo contrario a protegerte, te chantajea: dinero a cambio de no divulgar datos personales.



Adult Player, que extorsiona a los usuarios de Android, pertenece a la categoría de los ‘ransomwares’, programas informáticos maliciosos que piden un rescate en dinero a cambio de no divulgar información.



Esta joyita de aplicación, según soho.com.co, inmoviliza el celular del usuario y le exige un pago de 500 dólares para desactivarse. El mensaje se mantiene en la pantalla del teléfono y si lo reinicias, vuelve a aparecer, una verdadera pesadilla.



Investigadores de la firma de seguridad Zscaler, citados por la BBC, señalan que esta app es un software malicioso recientemente descubierto y que no es el único de este tipo.

?

La BBC señala que en agosto de 2015 la empresa de seguridad Intel Security reportó que estos programas maliciosos se habían incrementado 127% desde 2014.



Ten cuidado con lo que descargas porque afecta a computadores de escritorio, laptops y celulares.