Cooperativistas piden que se frene la "persecución"

La Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin) pidió al Gobierno parar la persecución a sus dirigentes nacionales y restablecer las garantías constitucionales que permitan procesos justos y transparentes. Asimismo demandaron el esclarecimiento de la muerte de sus compañeros.



"Hay una persecución a nivel nacional e incluso a nuestro Presidente de la Federación Departamental que es el compañero Santiago Cruz, también no se esclarece hasta este momento el tema de nuestros compañeros fallecidos, no hay hasta el momento ni un efectivo policial que esté tras las rejas, mientras que por parte del sector cooperativo tenemos nueve detenidos", manifestó un miembro del consejo de vigilancia de Fedecomin Potosí a radio Aclo.



Pidieron también "restituir las garantías constitucionales a las personas que están siendo perseguidas". "Exigimos además procesos claros transparentes", demandaron.



Tras los bloqueos en los puntos carreteros de Panduro y Sayari, cuatro mineros terminaron muertos y un viceministro perdió la vida. Los cooperativistas demandaban un pliego petitorio de 10 puntos que finalmente no fue aprobado por el Gobierno.



Con la muerte del viceministro Rodolfo Illanes, presuntamente a manos de cooperativistas, el Ministerio Público realizó operativos para capturar a sus principales dirigentes que estarían implicados en el deceso del funcionario.



Asimismo los mineros señalaron que se apoyarán en la Iglesia Católica y en el Defensor del Pueblo para pedir un diálogo pacífico con el Gobierno.



El padre Juan García, en representación de la Iglesia, señaló que se apoyará la búsqueda de un diálogo en paz para que no se repitan los hechos violentos de agosto pasado.



"Deploramos de manera especial esa falta de diálogo, entendimiento y sinceridad que no ha permitido que se solucione pacíficamente este conflicto que se ha generado hace poco", expresó.



Los cooperativistas mineros también lamentaron que por orden del ministro de Defensa, Reymi Ferreira, se haya suspendido la venta de material explosivo, insumo principal para realizar sus labores. "Esto es como coartar el derecho al trabajo", señalaron.