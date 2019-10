Cartel incomoda al presidente Maduro

Venezuela adeuda a la empresa textil Enatex la suma de 16 millones de dólares y los obreros se encuentran impagos. Un diputado opositor le mostró ayer un cartel al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, cuando ingresaba al edificio de la Asamblea Legislativa, y más tarde este respondió a los medios que es “una intriga”.



El diputado de Unidad Demócrata,William Santamaría, levantó un cartel que decía “Maduro paga tu deuda con Enatex”, pero fue interceptado por la seguridad presidencial.



“Este presidente (Maduro) es el que más le debe a los bolivianos y aproveché la oportunidad para pedirle que devuelva la plata que nos debe.”, declaró Santamaría.



Más tarde, en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, los medios consultaron a Maduro sobre esa deuda con la textilera.

“Nosotros tenemos excelentes relaciones con los textileros y seguirán siendo así. Contra Venezuela siempre se tejen intrigas. hace 200 años eran contra Sucre, contra Bolívar. Luego fue contra el comandante Chávez, la intriga continuará. Lo importante es que los pueblos y los hombres honestos no se hagan eco de ellas para dividirnos. Es triste ser víctima de intereses antipueblo, que viva Bolivia, que viva Venezuela”, respondió.



Nicolás Maduro habló también sobre la situación económica en su país, y que genera saqueos y enfrentamientos entre ciudadanos. “Estamos en batalla. Enfrentando las formas de guerra que se han inventado en 15 años para debilitar la revolución bolivariana. El imperio estadounidense tiene bajo asedio a la revolución bolivariana. No pudo en la época del comandante Chávez, no pudo con nosotros ni podrá en ninguna época”.