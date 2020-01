Piden orden para ingreso de los medios a la cárcel

La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario pidió hoy una orden de la comisión especial que investiga el caso CAMC para permitir el ingreso de los medios de comunicación al penal de Miraflores que deseen cubrir la audiencia, en la que Gabriela Zapata comparecerá.



El director de esa unidad carcelaria, Jorge López declaró que ellos recibieron la comunicación de la visita de 12 legisladores y el equipo de apoyo para una entrevista con la exnovia de Evo Morales, pero que ese documento no menciona el ingreso de los periodistas.



“Es un acto de la comisión (especial) y ellos son los que realizan la petición y en el documento que me pasaron no mencionan a los medios de comunicación, solo estarán presentes los señores diputados y senadores”, refirió en entrevista con EL DEBER.



El martes, la presidenta de la comisión especial Susana Rivero (MAS) dijo que cada medio debía tramitar su ingreso porque era una tuición directa de la Dirección de Régimen Penitenciario el resguardo de los centros penitenciarios.



Ayer, los legisladores de oposición enviaron una nota a Rivero pidiendo que se solicite a esta unidad permita el ingreso de la prensa a la entrevista que sostendrá esta comisión en horas de la tarde, pero no existió una respuesta.



Según se conoce, un grupo de al menos 20 personas, entre ellas 12 asambleístas de oposición y oficialismo, ingresarán al penal y conversarán con la empresaria, haciendo dos rondas de intervenciones en preguntas sobre el presunto tráfico de influencias.