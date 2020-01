La insólita excusa de Luis Miguel para ignorar una demanda millonaria

Luis Miguel no está pasando por un buen momento, ya que tiene tres demandas millonarias en su contra y recientemente fue arrestado en Los Ángeles, pero luego de unas horas fue liberado al pagar una fianza de $us 1 millón.

Por si esto fuera poco, su abogado Rafael Heredia, dijo que el cantante desconocía que estaba siendo buscado por las autoridades de California. Además el letrado aseguró 'Luismi' "no es que no quisiera presentarse, sino que no sabía porque no tenía abogado, ya que lo abandonaron".

El 17 de abril Kris Demirjian, también representante legal del cantante, se presentó en la Corte de California, donde hay documentos judiciales que lo comprueban, y en el que fue informado de que se emitiría una orden de detención contra su cliente por la demanda de su exrepresantante William Brockhau.

Para saber

Luis Miguel se niega a ejecutar el pago de la deuda pendiente a William Brockhau, quien fue su representante entre 2013 y 2015 y quien exige una indemnización de más de $us 1 millón. Alega incumplimiento de contrato en los años que manejó al ídolo pop. Y si bien la Justicia falló a su favor, sigue sin percibir ese dinero.