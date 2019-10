José Mujica:"Maduro está loco como una cabra"

El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) dijo este miércoles que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "está loco una cabra", en relación al cruce de palabras entre el mandatario venezolano y el actual secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.



"Le tengo gran respeto a Maduro pero eso no quita que le diga que está loco, loco como una cabra", expresó a la prensa.



De igual modo, manifestó que Almagro "no es ningún traidor ni funcionario de la CIA", en defensa de su excanciller a quien Maduro acusó de formar parte de este cuerpo de inteligencia estadounidense.



"Almagro es un abogado, esclavo del derecho. Yo discrepo con Almagro en algunas cosas, pero también discrepo con Maduro", sentenció.



"En Venezuela están todos locos. Se dicen de todo y así no van a arreglar nada. Están bien pasados de rosca todos", continuó el expresidente uruguayo.



Además, agregó que a Almagro lo "respeta y aprecia mucho", aunque a su juicio, "el problema no es Almagro, el problema es Venezuela", por lo que añadió que el país caribeño "deber tratar de arreglar" su crisis económica "de alguna manera", ya que "no se puede vivir a los porrazos".



Sin embargo, hace algunas horas Mujica, reiteró su "adiós" a Almagro, por sus declaraciones contra el Gobierno de Maduro.



"Yo ya fui claro en su momento y hablé una vez. No tengo que andar repitiéndolo todos los días. Se acabó. Adiós Almagro", dijo a los medios en el Parlamento uruguayo.



El presidente venezolano dijo ayer que el titular de la OEA es un "agente de la CIA" estadounidense ante la campaña de la oposición venezolana para convocar este año un referendo para revocar su mandato.



Por su parte, Almagro acusó a Maduro de traicionar a su pueblo en un mensaje público en el que afirma que, si impide el referendo para revocar su mandato, será "un dictadorzuelo más".