Milton Claros: Bolivia cumple la normativa (...) LaMia es un hecho aislado

No tiene dudas de que el servicio aeronáutico en Bolivia atraviesa un buen momento. Milton Claros considera que el tema de LaMia fue un “hecho aislado” que no perjudica la categoría 1 que se ganó el aeropuerto Viru Viru.Por supuesto. En el manejo de información que se tuvo a nivel general por el caso LaMia surgieron muchos comentarios, muchas opiniones no responsables porque generaron una susceptibilidad, como un Estado que no cumple la normativa, que estamos fuera de control, de que no tenemos una manera de verificar porque el ministro no está encima, porque la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) no hace lo que tiene que hacer. Bolivia está cumpliendo la reglamentación aeronáutica nacional e internacional, tenemos una reglamentación que especifica todos los elementos, todo está normado.La OACI es el organismo internacional que aglutina a todos los países miembros y es la instancia técnica máxima de control en aviación internacional y navegación mundial. El mes de octubre finalizó la auditoría que nos corresponde como país ¿qué es lo que se auditó? Ellos hicieron una investigación en distintas áreas: en legislación, que se refiere a las normas de vuelo y demás, tenemos una calificación de 90,91%; en organización, tenemos el 100%; licencias que se otorgan a operadores, pilotos, aerolíneas, tenemos un 82%, en operaciones, que es el control en espacio aéreo, aterrizajes, controles de licencia, tenemos un 89%; aeronavegabilidad, un 90%. El promedio general es del 81,84% y superamos el 61,67% que teníamos en 2013. Tenemos la obligación de responder a estas auditorías y hemos vencido.En Bolivia sí se están cumpliendo procedimientos, sí se hace un control. La OACI envía una nota y se solidariza con lo que sucedió. Vamos a seguir respetando la normativa, se dijo mucho de que la categoría uno se perdería, eso no es cierto, no está en riesgo, porque acabamos de pasar una auditoría.Este hecho aislado, y es aislado porque ante las operaciones que tenemos todos los días, que en Viru Viru alcanzan 40 operaciones diarias, se cumplen todos los procedimientos. Que existió un hecho muy particular, en este caso de LaMia, lo estamos investigando, y lo que queremos saber es por qué hubo esa flexibilidad. Tenemos ahora ese conflicto de intereses entre un director de empresa y un exfuncionario de la DGAC, se va a aclarar.No sabemos de esto porque es un trámite regular y normal que asume la DGAC. Si como ministerio tendría que aprobar, imagínese, operaciones de flotas, minibuses, aerolíneas, acá no tendría tiempo para respirar. Por eso existe una instancia específica, que en base al cumplimiento de la normativa, emite esa resolución...Estamos investigando el accionar de este director (Gustavo Steven Vargas Villegas), porque en 2014 hubo toda una tramitología y en 2015 autoriza y le da la certificación a LaMia, a la empresa que su papá (Gustavo Vargas Gamboa) dirige. Entonces, toda esa documentación la vamos a presentar el 20 de diciembre para demostrar los problemas que hubo.Hemos verificado y la carga de combustible que hacen a la aeronave es en aeropuerto de origen Viru Viru con destino Cobija. Así llena el formulario, así lo manifiesta el piloto. Llegado el momento el piloto toma la decisión de seguir directo.Está habilitado. Hace dos semanas mandamos un vuelo particular, fue una ambulancia, recogió al herido a las 23.00 y despegó a las 02.00. Este señor lo único que tenía que hacer es solicitar a la Administración de Aasana que habiliten el aeropuerto, no lo hizo.Presumimos que será por el tiempo, será por el costo, ya que tiene que pagar el combustible y el uso de aeropuerto. Toma la decisión y llega a Medellín, pero la torre de control le dice que tiene un avión en prioridad y le pide que espere. Tanta fue la desesperación del piloto que pide coordenadas, pidió prioridad, pero ya había otra prioridad. Él pedía emergencia y podía aterrizar