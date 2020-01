Cristina Fernández es procesada por corrupción

La ex presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) fue procesada ayer por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en una investigación sobre irregularidades en la concesión de obras públicas en su mandato, lo que supone su primer proceso penal en una causa por corrupción.

El magistrado federal Julián Ercolini consideró que "se encuentra acreditado" que la exmandataria, entre otros miembros de su equipo, y el empresario constructor Lázaro Báez integraron una asociación "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública caminera, en principio, en la provincia sureña de Santa Cruz", cuna del kirchnerismo.



Ercolini, que dictó además contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos (cerca de $us 664 millones), ordenó también el procesamiento de, entre otros, Lázaro Báez, del exministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015, Julio de Vido, y del exsecretario de Obras Públicas en el mismo periodo, José López, quien está en prisión preventiva desde que en junio fue sorprendido in fraganti cuando trataba de esconder casi $us 9 millones en un convento.

La denuncia data de 2008

El expediente, abierto tras una denuncia formulada en 2008 por, entre otros, la diputada oficialista Elisa Carrió -entonces opositora-, estudia un supuesto esquema de "beneficios exclusivos" a favor del grupo Austral, propiedad de Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner (esposo de Cristina) y ahora detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado argentino.

Supuesta persecución

"Estamos con mucha tranquilidad, porque era algo esperable. Es una causa del año 2008 pasaron dos periodos constitucionales, nunca la llamaron a (declaración) indagatoria en estos dos periodos y ahora que está el Gobierno de Macri la llaman a indagatoria y la procesan", criticó Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta viuda de Kirchner.



En criterio del abogado de Fernández, y en la misma línea de discurso que desde hace meses realiza su representada, todo esto "es típico de una persecución absolutamente política y judicial"