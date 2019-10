Chile no respondió oferta de restablecer relaciones

El presidente Evo Morales reveló que hasta el momento no llegó una respuesta formal por parte del Gobierno de Chile, sobre la propuesta de restablecer relaciones diplomáticas y resolver el tema marítimo en un plazo de cinco años con el papa Francisco como garante.



"No he recibido una respuesta oficial, está a cargo Cancillería y es una propuesta seria, formal", señaló el mandatario al deplorar las actitudes de algunas autoridades del vecino país que salieron a descartar la posibilidad por medios de comunicación.



Dijo que "el Gobierno chileno tiene que entender por qué se rompieron las relaciones diplomáticas, fue por el tema del mar" y comenzó a enumerar todas las oportunidades en las que existió la posibilidad de debatir el diferendo.



"No hay una solución fácil, entiendo perfectamente, pero con una garante y con un tiempo, como cinco años, es posible restablecer las relaciones diplomáticas y así avanzar en la integración", ratificó Morales en rueda de prensa.



Informó también que la asociación de Argentina denominada Madres de la Plaza de Mayo inició su campaña de respaldo a la causa marítima. Resaltó además que el Foro de Sao Pablo también se pronunció a favor del retorno de Bolivia a las costas del océano Pacífico.



El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, afirmó hace algunos días que no se pueden restablecer relaciones diplomáticas con condiciones y lamentó que el primer mandatario planteara una mediación, cuando el tema es analizado en La Haya.



