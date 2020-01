Máxima desaprobación al gobierno de Bachelet

El 73% de la población desaprueba la forma en que la presidenta Michelle Bachelet lleva adelante su gobierno, siendo la cifra más alta en este sentido desde septiembre del año pasado, cuando se registró un 72%, según la encuesta Plaza Pública de Cadem en Chile.



La querella a la revista Qué Pasa a fines de mayo y la renuncia del ex ministro del Interior, Jorge Burgos, son factores que han incidido en la baja aprobación de la mandataria, señala la publicación del diario La Tercera.



“Caval explica al menos el 50% de la desaprobación, y en ese contexto, la querella con Qué Pasa lo que hace es volver a poner este caso al interior de La Moneda. También está la entrevista a Natalia Compagnon, y nada de eso ayuda a mejorar la percepción”, explica Roberto Izikson, gerente de asuntos públicos de Cadem, quien añade que “en segundo lugar, está la percepción asociada a la reforma y a las áreas críticas que son la economía y delincuencia".



El caso Caval es un escándalo político y un caso judicial chileno de carácter penal, referido a un supuesto tráfico de influencias ejercido por Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Bachelet, quien habría ayudado a la obtención de un crédito por más de $us 10 millones.



Sobre la aprobación del gabinete ministerial, un 75% lo desaprueba. Por otra parte, de acuerdo a la encuesta, el 73% cree que, pensando en todos los aspectos políticos, sociales y económicos, el país va por un mal camino.



“El gobierno no ha tenido la capacidad de gestionar estos problemas, que vienen desde el 2015, y hemos tenido cambios, realismos sin renuncia, y muchos giros comunicacionales, pero que no tienen un trasfondo relevante. Pero la opinión pública quiere que la presidenta haga un cambio de rumbo”, señala Izikson.



En el aspecto económico, según los resultados, el 88% de los encuestados cree que la economía del país se encuentra estancada y retrocediendo, y el 25% evalúa su propia situación como mala o muy mala.



“La gente espera un cambio de gabinete donde los ministros tengan la capacidad de hacer una modificación del rumbo. El gobierno tiene que preocuparse de la coyuntura”, finaliza Izikson.