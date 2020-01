Abel de La Barra: “Tenemos suficiente para garantizar la seguridad”

Abel de la Barra, comandante general de la Policía Boliviana estuvo el jueves en Santa Cruz de la Sierra para lanzar el plan de seguridad denominado Tukuy Rikuy para mejorar la seguridad ciudadana.



¿Cuál es su diagnóstico de la Policía?

A escala nacional hemos descubierto dos hechos importante y en los que la Policía demostró a la población de que estamos trabajando. Dos casos de impacto, como el asalto a Brink y la red de pronografía con ramificaciones internacionales. En el caso de Brinks hemos dado con el autor principal y que nos resistió con armas de fuego de grueso calibre, adquirido en el mercado negro.



En el caso Brinks se vieron las falencias en cuanto al equipamiento de la Policía, ¿se está pidiendo al Gobierno dotación de equipos?



No es que estemos desguarnecidos, tenemos buen armamento que nos permite ofrecer y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, pero por estrategia la Policía no habla mucho de nuestro equipamiento. Si habláramos de ello, seríamos un Estado en indefensión. Tenemos lo suficiente como para ofrecer seguridad al ciudadano, y la muestra está clara en nuestra reacción y con el equipo adecuado.

Dimos con el cabecilla, pero seguimos con la búsqueda de los demás integrantes de la banda, pero hay que reconocer que es buscar una aguja en un pajar por la ubicación de la zona. Sobre la red de pornografía infantil, es otro caso en que la Policía actuó prontamente. Tenemos la Policía cibernética, que son las patrullas policiales que están en las redes, pero no puedo dar detalles de este caso, a fin de no poner al descubierto las investigaciones.Hay otros casos, como desaparición de personas, porque hay gente que ha hecho creer que ha desaparecido, pero nuestros investigadores demuestran que esa gente que hace preocupar a los familiares, está de viaje.



Hay un caso de presunta estafa al interior de la Policía, ¿en qué etapa está?

Es el caso de un jefe policial que está prácticamente al margen de la Policía, que estaba ofreciendo cupos, pero ya se iniciaron las investigaciones por parte del Ministerio Público y posterior sanción, dependiendo de la falta.



¿Qué cambios se están produciendo en la Policía desde que usted está al mando?

Estamos trabajando en la Dirección Nacional, Doctrina e Identidad Policial, es decir, que estamos trabajando en el cambio de mentalidad, de actitud y sensibilidad del policía. Se tiene que entender que nosotros estamos para proteger y cuidarlos a ustedes, que no podemos afectarlos.



¿Este trabajo surge porque algunos cuidadanos hicieron denuncias de supuesto maltrato policial?

No, más obedece al comportamiento del policía al interior de la institución.



Denunció racismo al interior de la Policía, ¿cómo se está trabajando en este tema?

Hasta ahora hay gente a la que no le agrada que un afroboliviano descendiente y nacido en estas tierras y un moreno esté al mando de esta institución, pero allá ellos.



¿La investigación de los símbolos de la Policía es porque en un futuro se los cambiará?

No son cambios, es que tenemos que saber el significado de los símbolos que tienen nuestros uniformes y eso no significa que se los vaya a retirar y si acaso nuestros camaradas quieren mantener los mismos, pues así se lo hará, pero lo que sí, al buscar nuestra identidad, nuestra doctrina, de quiénes somos y para qué somos, nos encontramos con cosas que no son nuestras, no son de nuestra institución.