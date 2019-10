Presentan a 5 policías que extorsionaron a un ex reo

Alrededor de las 20 horas, fueron presentados los cinco efectivos de la Fuerza Delta, capturados por oficiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) al momento de estar extorsionando a un ex reo de Palmasola.



Los oficiales fueron identificados como el subteniente Brian Pereira Borda y Harold Solíz Nogales, el sargento Walter Coldero Calle, los policías Reymundo Rojas Choque y Walter Quispe Charcas.



El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, anunció que los policías del grupo Delta, serán dados de baja en los próximos dos días por haber extorsionado, presuntamente, al ex reo identificado como David Pastufiño, que salió de la cárcel por el delito de narcotráfico, además de estar acusado por el asesinato de dos mujeres en Warnes.



Los ex policías fueron encontrados con la suma de 10.000 dólares, los cuales no supieron “explicar” el porqué se encontraban en su poder, en la avenida Beni y cuarto anillo.



Los policías serán imputados por la fiscal Elizabeth Icha, asignada al caso, por el delito de concusión y presentados ante un juez cautelar este viernes.



Los aprehendidos pertenecen a la Fuerza Delta, una unidad especializada de la Policía cuyos miembros son entrenados para combatir el terrorismo, el crimen organizado y patrullajes selectivos.