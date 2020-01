Evo adelanta su viaje a Cuba y será intervenido el viernes

El gabinete de ministros decidió ayer que el presidente Evo Morales adelante su viaje a Cuba para someterse a una operación en la que le retirarán el nódulo que afecta sus cuerdas vocales y produce afonía. La máxima autoridad del país partirá el jueves a mediodía y el viernes un equipo médico cubano le practicará la intervención quirúrgica. No podrá hablar por lo menos en seis días.

Los ministros de la Presidencia, René Martínez, y de Salud, Ariana Campero, comunicaron la decisión asumida tras una reunión que tuvo lugar el domingo en la residencia presidencial de la sede de Gobierno.

Inicialmente el viaje del mandatario estaba previsto para abril, pero la evolución favorable de la infección viral que padecía Morales propició que se adelante la cirugía, según el parte oficial del Gobierno nacional.

“Se le va a extraer el nódulo que tiene en la cuerda vocal izquierda, es una operación muy simple, sencilla y rápida, que dura entre 15 y 20 minutos”, explicó Campero en conferencia de prensa en Palacio.

El procedimiento

Antes de la intervención Evo será sometido a exámenes de laboratorio y después deberá permanecer 48 horas en reposo absoluto. Se estima que retorne al país en un lapso de cinco a seis días.

“Este tipo de operaciones tiene un tiempo de recuperación de dos semanas, en las que de la misma forma no podrá hacer el uso de la voz como usualmente lo hace”, agregó la titular del área de salud.



El presidente no tuvo ninguna actividad pública durante el fin de semana; el lunes participó de reuniones con el Alto Mando Militar, gobernadores del MAS y parte del equipo que representa a Bolivia en la causa marítima y de defensa del Silala. Solo intervino públicamente durante la entrega del estadio provincial de Yacuiba (Tarija), donde pronunció un discurso de cinco minutos y no se refirió a su salud.

A inicios de marzo se comunicó que Morales se ausentaría del país para someterse a estudios médicos en Cuba, aquejado por dolores abdominales, problemas en las cuerdas vocales y una infección viral; tras seis días retornó con el diagnóstico de una “tumoración benigna en su garganta”.

La misma autoridad describió como “insoportable” su malestar, al grado de no poder dormir tres noches y admitiendo que fue la primera vez en su vida que sufrió un problema médico tan “serio”.

Susceptibilidad



La diputada Norma Piérola, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó que genera desconfianza que el

mandatario anticipe su viaje a Cuba, ya que estaba previsto para abril. Insistió que es necesario que se informe sobre la salud de Evo.



“Nos sorprende que viaje mientras la gente acá se está muriendo. Dijeron que debía volver en abril y ahora adelanta su viaje, no entendemos, nos parece raro”, aseveró la legisladora de oposición.



El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, ratificó que la cirugía puede ser realizada por galenos nacionales, pero ahora dijo que respeta la decisión del mandatario y que le desean una pronta recuperación.

“Él eligió al profesional que le va a realizar la operación, nos hubiera gustado que sea operado en un equipo médico boliviano. Solo nos queda desear que todo salga bien”, manifestó Larrea