Cuidado con la publicidad maliciosa en la internet

Según un estudio de la compañía de ciberseguridad Cyphort, el año pasado de reportaron el triple de páginas web víctimas de los llamados "malvertising" o publicidad engañosa.



Este tipo de virus informático se esconde en los anuncios de Internet, los cuales infectan los dispositivos sin importar si se hace clic o no en ellos.



A estos no se salvan ni siquiera los medios de comunicación o los grandes del Internet como Yahoo, YouTube o Amazon. Incluso esta semana Spoty informó que fue víctima de los civerdelincuentes bajo esta modalidad.



El malware se camufla a través de los anuncios publicitarios que se muestran en las diferentes páginas web. Este virus tiene la capacidad de mutar y puede afectar los sistemas operativos de los dispositivos como Windows y Mac OS X.



En ocasiones sólo es necesario entrar a las páginas infectadas y tener plugins o software desactualizados para dale cabida a los malvertising.



Por su parte la empresa de seguridad informática ESET, recomienda los siguientes tips para que proteja sus dispositivos:



- Evita instalar plugins, a menos que sean absolutamente necesarios y, si lo haces, lee los permisos requeridos antes de hacerlo.



-Habilita lafunción "click-to-play", disponible para todos los navegadores, de forma que antes de ejecutar cualquier plugin, debas dar permiso para ejecutarlo.



-Ten un software de seguridad instalado y actualizado.



- Protege las configuraciones avanzadas del software de seguridad con contraseñas robustas.



- Instala siempre la última versión del navegador que uses para acceder a internet.