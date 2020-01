De Recacoechea vuelve a través de una serie, un filme y su obra reeditada

Juan de Recacoechea falleció hace seis meses, un 21 de enero. Tenía 81 años, nueve novelas publicadas y un perfil bajo en el mundo literario boliviano.

Es reconocido como uno de los pocos autores que exploraron el género policial y negro -con éxito- en el país y su familia quiere que su legado literario llegue a más personas, es por eso que se contactó con la editorial paceña 3600 para hacer posible una nueva edición de toda su obra, que incluye una obra de teatro.

La presentación de los cuatro primeros volúmenes de De Recacoechea (Toda la noche la sangre, de1984); American Visa, de 1994; Altiplano Express, de 2000; y La Biblia Copta, de 2011) se realizará mañana, a las 19:30, en la Cinemateca Boliviana, de La Paz, en el que además de familiares, estarán los escritores Wilmer Urrelo, Fernando Molina y Carlos Cordero.

Además, ayer llegó a La Paz el productor y cineasta argentino Juan Pablo Buscarini, que tiene listo el proyecto de la serie La Biblia Copta, basada en la novela de De Recacoechea, que se empezará a filmar este año; y en 2018 iniciará la producción de la película Altiplano Express, sobre otra novela del autor paceño.

Recacoechea al cine

Juan Pablo Buscarini leyó por primera vez sobre Altiplano Express en una reseña en algún diario de su país. Le dio curiosidad y la primera vez que vino a Bolivia, en 2010, la consiguió, la leyó en una sentada y se propuso hacerla una película.

“Me fascinó, me pareció que era el realismo mágico latinoamericano en su mejor expresión”, recuerda.

El director rosarino piensa que esta novela reúne personajes genuinos e historias pintorescas pero respeta los códigos del género. “Luego me contacté con Juan, descubrí que era un gran cinéfilo y me cedió los derechos”, comenta Buscarini, que en 2014 llevó al cine El inventor de juegos, uno de los cinco filmes que dirigió.

En otro de los viajes que Buscarini hizo a Bolivia, De Recacoechea le regaló La Biblia copta, que también lo cautivó pero en ese momento no sabía si podía funcionar como una película. “El año pasado la gente del canal Directv me propuso hacer una serie y que tuviera alcance regional y ahí me iluminé y pensé en La Biblia copta”, explica Buscarini.



Al final, este último proyecto será el primero en empezar a filmarse en los próximos meses y se concluirá en 2018. Con La Paz como principal escenario, para explotar la imagen que De Recacoechea mostraba en sus obras. Altiplano Express está pensada para iniciarla a finales del próximo año. El elenco aún no está definido, pero Buscarini ya tiene en mente sus preferencias para los papeles.

“Nunca pensé en filmar La Biblia Copta, pero cuando me hablaron de hacer un proyecto potente para Latinoamérica, mi mente hizo ‘clic’ y pensé que era el libro perfecto”, agrega Buscarini.



El proyecto de la serie obtuvo el primer lugar del 1.º Concurso de Promoción de Series de Televisión del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA).

Todos sus libros



Marcel Ramírez, editor de 3600, explicó que el proyecto de la obra completa de De Recacoechea se venía trabajando desde antes de que falleciera.

“Su obra es impresionante y monumental en un género que no se ha trabajado en el país, como es la novela negra. Él rescata todo este género y lo transporta a La Paz, que es una ciudad que conocía de memoria”, señala Ramírez y agrega: “Por eso es que tiene escenas tanto en la Zona Sur de La Paz como en los barrios marginales de la ciudad.”

Mañana se presentan cuatro volúmenes, y el resto en la Feria Internacional del Libro de La Paz, en agosto.