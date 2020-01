Temer sufrió el desaire de seis países en la ONU

La decisión de varios países latinoamericanos de abandonar la sala de la Asamblea General de la ONU ante el discurso del presidente brasileño, Michel Temer, fue un gesto espontáneo, dijo este martes a la AFP el canciller de Ecuador, Guillaume Long.



"Iba a hablar el presidente Temer y varios países, de forma espontánea, decidimos no escuchar las palabras del presidente. Es una práctica común cuando se quiere mandar una señal contundente de rechazo", dijo Long.



Cuando Temer se disponía a pronunciar el discurso inaugural de la Asamblea General de la ONU, Long (que en la reunión representa al presidente Rafael Correa) fue uno de los que abandonó la sala.



También se retiró el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, así como delegaciones de Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua.



Long dijo a la AFP que el gobierno de Ecuador considera que la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff para la investidura de Temer fue "una suerte de golpe de Estado solapado con argumentos pseudo constitucionalistas" y añadió que "sienta un muy mal precedente para toda la región".



Lo ocurrido en Brasil, dijo el canciller ecuatoriano "nos parece impresentable en un contexto latinoamericano, que se ha marcado por tantos años por el autoritarismo y dictaduras de tinte militar. Creemos que no se puede jugar con la democracia".



Temer defendió su ascenso al poder



El nuevo presidente brasileño, el conservador Michel Temer, se estrenó este martes en la ONU defendiendo la democracia en su país, en medio del desaire de las delegaciones de varios países latinoamericanos que abandonaron la sala.



En su discurso en el arranque de la Asamblea General de la ONU, Temer afirmó que el juicio político que sacó del poder a su antecesora Dilma Rousseff y lo llevó al poder "transcurrió dentro del más absoluto orden constitucional".



La destitución de la presidenta demostró al mundo que "no hay democracia ni estado de derecho en el que las normas no se apliquen por igual a todos, inclusive a los más poderosos".



No obstante, el proceso de destitución por supuesta manipulación de cuentas públicas ha sido duramente criticado por los simpatizantes de la izquierdista Rousseff.