Una afección en la garganta saca a Evo de su agenda diaria

Uno de los helicópteros que utiliza el presidente Evo Morales descendió desde El Alto después de las 14:00; cruzó parte de la ciudad y llegó hasta la residencia presidencial de San Jorge. Poco después, el vicepresidente reveló que el jefe de Estado acudió al médico por un problema de garganta.



El mandatario arrastra una ronquera hace, al menos, tres semanas. “Nuestro presidente Evo nos abandonó hoy en la tarde, lo hemos obligado a que vaya a hacerse reparar la garganta, está un mes ronco, lo hemos obligado a que vaya al médico”, señaló el vicepresidente Álvaro García Linera, quien dijo que el mandatario retomará hoy sus labores.



Por la mañana de ayer, el presidente acudió a la inauguración del año escolar y a la entrega de la unidad educativa Los Ángeles de Nazaria Ignacia de Oruro, y luego a una entrega de sede de los regantes en Challapata.

Por la tarde debía participar de una entrega de maquinaria y equipo pesado a la Alcaldía de Oruro, pero todo quedó suspendido.



“El presidente, por hacer bien su trabajo no se preocupa de la salud, no come y eso está mal. Hay que cuidarlo al presidente. Entonces, lo hemos obligado que vaya al médico y luego venga a Oruro a celebrar las fechas cívicas", dijo García Linera, según cita Urgentebo.

El presidente comienza su jornada de trabajo a las 5:00 y concluye pasadas las 23:00. Una lesión sufrida durante un partido de fútbol fue la dolencia que lo llevó al quirófano en julio del año pasado y lo tuvo varias semanas inactivo y sin viajar. Hace un mes volvió a la práctica deportiva



Morales, de 57 años, dijo el domingo, durante un encuentro con pobladores en Chapare donde inició su vida política, que tiene mucha fuerza y energía para seguir trabajando por Bolivia. “Me siento como si tuviera 20 o 30 años. Con mucha fuerza y energía y perseverancia por nuestra querida Bolivia”, dijo. El presidente se mostró muy contento con su recuperación de la lesión y operación en la rodilla izquierda a la que fue sometido a mediados del año pasado