Módulo policial trabaja sin energía eléctrica

La comisaria policial del barrio Estación Argentina se encuentra sin servicio de energía eléctrica. Los policías que prestan el servicio en esta unidad piden a las autoridades municipales que se hagan cargo del servicio básico.



De acuerdo con los vecinos del lugar, el servicio fue interrumpido el jueves 16 de abril por la noche. Desde entonces, los policías cumplen sus funciones a la luz de unas cuantas velas y linternas.



Los policías del módulo policial pidieron a la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) que le restituyan la energía eléctrica, toda vez que hay personas detenidas en la carceleta.



“No hay condiciones para trabajar, no tenemos electricidad. Quisiera pedir a la CRE o a la Alcaldía que nos suministren la energía eléctrica”, dijo el responsable del módulo policial.



Este módulo, de acuerdo con versiones de los vecinos del lugar, no cuenta con un medidor y la electricidad era tomada clandestinamente desde un poste cercano.



Este medio intentó comunicarse con Amilkar Jaldín, jefe de Comunicación de la CRE, para recibir la información oficial al respecto del corte del suministro eléctrico que sufrió el módulo policial; sin embargo, el funcionario no atendió al llamado telefónico.