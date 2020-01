Trump comparece antes del debate con mujeres que acusan a Bill Clinton

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, compareció hoy con varias mujeres que acusaron en su día al expresidente estadounidense Bill Clinton de acoso sexual, apenas unas horas antes del segundo debate televisado frente a su rival demócrata, Hillary Clinton.



Trump compareció ante la prensa desde San Luis (Misuri), donde tendrá lugar el debate, junto a cuatro mujeres: Juanita Broaddrick, Paula Jones, Kathleen Willey y Kathy Shelton.



En la comparecencia, transmitida a través de Facebook, se escucha a Juanita Broaddrick afirmar: "El señor Trump puede haber dicho malas palabras, pero Bill Clinton me violó y Hillary Clinton me amenazó".



El polémico magnate busca dar un golpe de efecto antes de un debate al que llega tocado por la divulgación de un vídeo de 2005 en el que se le escucha hacer comentarios denigrantes sobre las mujeres con un lenguaje muy vulgar y ofensivo.



Tras la difusión de ese vídeo, varios senadores republicanos han pedido a Trump que se retire de la carrera presidencial y otras figuras del partido como el gobernador de Utah, Gary Herbert, le han retirado el apoyo.



Incluso el compañero de fórmula de Trump, el gobernador Mike Pence, se declaró "ofendido" por los comentarios del magnate y afirmó que no podía "defenderlos".



"Me atraen las mujeres bonitas automáticamente. Las comienzo a besar, es como un imán, no puedo ni esperar (...). Y cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras (...). Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo", asegura Trump, que por ese entonces ya estaba casado con Melania, en un momento de la grabación.



Después de su primer cara a cara frente a Hillary Clinton, del que salió perdedor, según analistas y encuestas, Trump ya amenazó con estar preparado para atacar a su rival demócrata con los escándalos amorosos de su marido.



En un comunicado, la directora de comunicaciones de la campaña de Clinton, Jennifer Palmieri, dijo que, "como siempre", la candidata "está preparada para manejar cualquier cosa que Donald Trump ponga en su camino" y que lo fundamental hoy es "hablar con los votantes" que estarán entre el público "sobre los temas que son importantes para ellos".