Clinton: 'Muchos negros temen a la Policía'

La candidata demócrata a la Presidencia de EE.UU., Hillary Clinton, prometió hoy que si llega a la Casa Blanca impulsará cambios para que las personas de color dejen de "temer" a la Policía, pero también aseguró que será implacable contra cualquier persona que cometa violencia contra los agentes de seguridad.



"Esta locura tiene que acabar", comentó Clinton sobre el asesinato de este domingo en Baton Rouge (Luisiana), donde tres policías fueron emboscados por un ex infante de la Marina. De igual manera,diez días antes otros cinco agentes perdieran la vida en Dallas (Texas).



Sus primeras palabras las dedicó a condenar el suceso del domingo en Baton Rouge y a recalcar que el país tiene “un trabajo difícil, doloroso y esencial por delante para reparar los vínculos entre la policía y las comunidades”.



"Matar a agentes de policía es un terrible crimen (...). Si los atacas, nos atacas a todos nosotros. Como presidenta, utilizaré todo el peso de la ley para asegurarme de que los que los maten respondan ante la Justicia. No puede haber justificación para esos actos”, afirmó Clinton en la convención anual de la principal asociación de personas negras del país, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés).



Debido a los múltiples casos de asesinatos de personas de color por parte de agentes de la ley. la ex secretaria de Estado reconoció que "Muchos negros temen a la Policía".



"Tenemos que reformar nuestro sistema de justicia criminal, porque todos somos más seguros cuando hay respeto a la ley y cuando todo el mundo es respetado por la ley", añadió.



Clinton aseguró que hay "pruebas claras" de que los negros mueren a manos de la policía mucho más a menudo que otros grupos, y que es probable que reciban sentencias más duras que los blancos por cometer los mismos crímenes.



"Empezaré a actuar en este tema desde el primer día (de mi Presidencia) y seguiré en ello cada día. Cuando los medios dejen de prestar atención, yo no lo haré", garantizó.



La candidata demócrata también criticó al que será su rival en las elecciones de noviembre, el aspirante republicano Donald Trump, por no aceptar la invitación de hablar en la convención de NAACP.



"Mi rival puede tener una opinión diferente, pero yo no querría estar en ningún otro lugar que no fuera aquí, con todos ustedes", apuntó en referencia a Trump, que se encuentra en el mismo estado, en la localidad de Cleveland, con motivo de la convención republicana en la que se le nombrará candidato del partido.