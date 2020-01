García ve 'mentira brutal' en los dichos de Vacaflor

El vicepresidente Álvaro García Linera consideró una "calumnia brutal" la interrogante planteada por el periodista Humberto Vacaflor sobre la muerte de los esposos Andrade en el Chapare durante el año 2.000 y el grado de responsabilidad de Evo Morales, entonces dirigente.



"Qué se la va a decir al periodista, "vamos chango, no te equivoques así". Es el presidente del Estado y no se puede hablar como si estuviéramos en un bar, haciendo bromas con temas tan delicados", dijo la segunda autoridad al respecto.



Agregó que "si es verdad, a enjuiciar al presidente y si es mentira, enjuiciar al mentiroso. En este caso se trata de un pseudo periodista, la justicia que vea las implicancias y lo que debe suceder. No se puede mentir infamemente, ser periodista no es ser agente 007 y matar a todo mundo, es una profesión muy noble. El señor Vacaflor tiene que asumir los efectos de sus palabras".



Explicó que "la libertad de expresión está absolutamente reconocida por la Constitución, por las leyes y por el Gobierno (...) El señor Vacaflor tuvo la osadía de mentir, de acusar, diciendo que el presidente Evo había instruido, participado en la decisión de matar a unos oficiales. En Colombia, Estados Unidos, en Francia o en cualquier parte del mundo, eso tiene un efecto legal".



El periodista es acusado de "alusiones difamatorias, calumniosas, e injuriosas Evo Morales atribuyéndole la autoría intelectual y mediática del asesinato de dos personas, los esposos Andrade, ocurrida en el Chapare, en medio de enfrentamientos entre uniformados y cocaleros el año 2000".