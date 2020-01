El papa defiende a las personas con discapacidad

El papa Francisco denunció este domingo delante de 20.000 enfermos y discapacitados en la plaza de San Pedro la "patología del sufrimiento" de la sociedad contemporánea y la marginalización que sufren los discapacitados.



En la solemne misa en el Jubileo de los enfermos, el evangelio del día fue interpretado por primera vez por un grupo de discapacitados vestidos con trajes de la época de Jesús que representaron con gestos el relato de la mujer pecadora que derramó un perfume sobre los pies de Cristo.



Durante la ceremonia retransmitida en todo el mundo una joven ciega hizo una lectura de un misal en braille. Los textos del día fueron traducidos por sordos en el lenguaje internacional de signos y personas con síndrome de Down ayudaron en la misa. La comunión fue distribuida a miles de personas en sillas de ruedas.

"Se considera que una persona enferma o discapacitada no puede ser feliz, porque es incapaz de realizar el estilo de vida impuesto por la cultura del placer y de la diversión", denunció Jorge Bergoglio.



"Es mejor tener a estas personas separadas, en algún "recinto", tal vez dorado, o en las "reservas" del pietismo y del asistencialismo, para que no obstaculicen el ritmo de un falso bienestar. En algunos casos, incluso, se considera que es mejor deshacerse cuanto antes, porque son una carga económica insostenible en tiempos de crisis", añadió.

Francisco contrapuso "la terapia de la felicidad", que puede devolver el deseo de vivir, a "la patología del sufrimiento".



Alrededor de 20.000 personas enfermas o discapacitadas vinieron a Roma entre el viernes y el domingo.



El Vaticano ha hecho de este Jubileo de personas enfermas el punto culminante de la mitad del Año Santo de la Misericordia, recordando la importancia del respeto por los enfermos en la enseñanza de la fe cristiana