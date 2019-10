Partido de Allende llama a Evo "matón del barrio"

"Hace su juego, él construye enemigos, es como el matón del barrio, tiene que construir enemigos porque el día que no tenga enemigos deja de cumplir su rol de matón del barrio, entonces él se victimiza. Este es un matón de barrio raro, porque es un matón desde la victimización", sentenció el líder del Partido Socialista chileno, Osvaldo Andrade, sobre los dichos del presidente boliviano Evo Morales.



El primer mandatario boliviano afirmó en un acto público que "Allende era un verdadero socialista. Sí. No como ahora, que hay falsos socialistas en Chile".



Andrade sostuvo que Evo usa el tema marítimo y la relación con Chile, enarbolando así una "causa, y esta causa le ha permitido ser reelecto y está bien".



El representante del partido fundado por Allende afirmó que la lógica de Evo Morales es decir que "los chilenos somos unos tales por cuales porque tenemos la deuda histórica y no la hemos pagado. Para los bolivianos, los chilenos tenemos que ser los malos del barrio".



Reacción gubernamental

El ministro vocero de gobierno del país vecino, Álvaro Elizalde, evitó ahondar la polémica y se limitó a responder haciendo referencia al litigio marítimo.



"Lo importante es la solidez de los fundamentos jurídicos que Chile ha esgrimido para defender su propuesta. La solidez de la propuesta chilena es, justamente, la solidez de los fundamentos jurídicos, los que serán expuestos ante los tribunales de La Haya", afirmó tajante el ministro de militancia socialista.



Antes el Canciller, Heraldo Muñoz, a través de su cuenta en Twitter le dijo al presidente Evo Morales que el exmandatario Chileno "nunca negoció" una salida al mar para Bolivia.



Proceso judicial

Bolivia lleva adelante una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en la que solicita dialogar el diferendo marítimo por una salida soberana al Océano Pacífico. Los alegatos por este caso quedaron fijados entre el 4 y el 8 de mayo próximo.