Carmelo Lens Frederiksen: “El MAS busca sentenciarme; teme enfrentarme otra vez”

Pese a la precariedad del lugar donde está encerrado, ocupa una celda de unos cuatro por cuatro metros con 21 detenidos, al exgobernador de Beni se lo ve con el semblante tranquilo. Asegura que es víctima de la persecución y de la judicialización de la política. Dice que no lo van a amedrentar, aunque reclama porque lo han apartado de su familia, que es lo más preciado para el ser humano.



_ ¿Desde cuándo se encuentra detenido y cómo anda su proceso?

No cabe duda de que soy víctima de una persecución política manifiesta, hay una serie de hechos que lo han confirmado, personalmente en el sentido de que el Gobierno nacional, en mi condición de opositor, en mi condición de exautoridad en el departamento de Beni, ha emprendido esta cacería de brujas, no me cabe duda con una sola finalidad, la de sentenciarme, aunque sea por un año, con la finalidad de inhabilitarme a una contienda política contra el Movimiento al Socialismo (MAS).



_ ¿Por qué cree que existe esta arremetida del Gobierno contra su persona?

Yo creo que fueron dos cosas, una haberle ganado dos elecciones, no nos olvidemos que el año 2010 yo me presenté como candidato para subgobernador de la provincia Vaca Díez y contra todos los pronósticos y ante el potente candidato que tenía el MAS, Carmelo Lens ganó; la segunda vez fue el 2013, cuando lo decimos de la manera honesta, contra su candidata bonita, doña Jessica Jordan, Carmelo Lens ganó.



_ ¿Y cuál es otro de los motivos por lo que usted llama persecución?

Es haber hecho las cosas bien, yo solamente fui gobernador entre 2013 y 2015, yo viví la peor inundación del departamento de Beni, hicimos las gestiones en menos tiempo que el que tiene el actual gobernador, tanto así que ustedes deben recordar antes de que yo dejé las funciones de gobernador, tenía una aprobación del 89%, he sido incluso reconocido en un programa de PAT, como el gobernador con mayor porcentaje de aprobación en todo el país. Como lo dijo el secretario de transparencia de la actual gobernación, lo que queremos es inhabilitarlo para que nunca más tenga que enfrentarse con el MAS, o dicho en mejores palabras para que nunca más el MAS pueda enfrentarse contra Carmelo Lens.



_ ¿Cómo ve ahora su situación jurídica?

Han ejecutado un manoseo jurídico tremendo con dos cómplices de peso, el Poder Judicial de Beni y el Ministerio Público. Yo, como docente universitario, he pedido que los dos dos expedientes de mis casos sean fotocopiados y repartidos en las facultades de Derecho de todo el país, para que vean cómo se ha manoseado, cómo se violentan principios jurídicos, garantías constitucionales, el debido proceso y los principios generales de derecho, pero la intención es mantenerme privado de libertad.



_ Es la segunda vez que lo detienen.

En una primera instancia estuve detenido siete meses en la cárcel de Mocoví, por un proceso que me inventaron, con falsificaciones de firma manifiesta, al extremo de que ya me han acusado para un juicio y en toda la etapa investigativa el Ministerio Público no quiso hacer la pericia del documento base de la acusación.



_ ¿De qué se lo acusa ahora?

De uso indebido de influencias producto de una serie de chismes, ocupando la misma hermenéutica que utilizaron en Trinidad en mi primer juicio: detienen personas, prestan declaraciones y no dicen absolutamente nada, las detienen para poder extorsionarlas con el cambio de libertad para que amplíen declaraciones y lo impliquen a Carmelo Lens, producto de eso es que estoy aquí en este momento