El MAS usa barbies para hacer campaña por el Sí

El Movimiento al Socialismo (MAS) entregó muñecas barbie y otros juguetes a los niños de Beni. Los regalos iban acompañados de un sticker que decía "Si, con Evo sí tenemos futuro", según se evidenció en fotos compartidas por usuarios de las redes sociales.



El periódico La Palabra del Beni, informó que el asambleísta Carlos Navia - presidente de la Asamblea Legislativa Departamental - llevó tortas, golosinas y juguetes al barrio "Niña Autónoma" del distrito 8 de Trinidad.



Sin embargo, el asambleísta, en contacto telefónico con El Deber, negó que los juguetes hayan sido parte de la campaña para el referendo y que no tenían ningún sticker adicional. Además, afirmó que compró alrededor de 600 juguetes con recursos propios.



"No eran fondos de la Asamblea, eran fondos míos y de amigos que apoyamos al distrito 8, no era un acto institucional", manifestó y dijo desconocer el monto exacto de la inversión.



La Asamblea Legislativa del Beni se encuentra en receso de fin de año hasta el 12 de enero por lo que la entrega de juguetes se habría realizado fuera del horario de trabajo.



En las fotografías publicadas en la cuenta de Facebook del asambleísta, se observa que éste vestía una polera de la campaña a favor del Sí en el referendo durante la donación de regalos y un letrero que dice "El Beni le dice Si, distrito 8".



Lo publicado por Navia en la red social dice además que los niños se divirtieron "con diversos juegos recreativos organizados por los integrantes de Grupo Bicentenario Unidos por el Sí a la Repostulación del Presidente Evo Morales y Álvaro García Linera 2020-2025". Sin embargo, la autoridad negó que se haya tratado de un acto de campaña en la conversación que tuvo con El Deber.



