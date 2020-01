D15, pizzas crocantes, suaves y ¡orgánicas!

Un ambiente verdaderamente acogedor y una tentadora carta es lo que encuentran quienes visitan la pizzería D15 que, incluye entre sus propuestas, los deliciosos matambritos.

“La técnica de cocción, que es a la parrilla, deja una consistencia crocante y a la vez suave, sumando el sabor ahumado que da el carbón y la utilización de productos frescos, orgánicos y de la estación”, comenta el chef Juan Manuel D’Arruda, que con Alberto Menacho y Gabriel Feldman dieron forma a este emprendimiento gastronómico, reunidos en un café.

¿Cuál elegir?

El menú es sencillo, aunque cuentan con nueve sabores de pizzas y tres de matambres con dos guarniciones y cinco variedades de postres.



“Creemos firmemente que cuanto más sencilla es una carta, mejor es para el cliente”, asegura D’Arruda.



Entre los sabores que proponen está la margarita, la de la casa (que lleva una salsa especial que le da frescura con la albahaca), la pizza cuatro quesos y la de rúcula con jamón serrano.

El plus es que en D15 cuentan con su propio huerto, donde la albahaca, tomillo, cilantro, entre otros, le dan el toque orgánico a sus delicias.



Con visión de crecer

Si bien la apertura de D15 es reciente, los socios planifican expandirse bajo una estrategia de crear nuevas unidades a fin de diversificar el negocio.



Una de estas estrategias es la de darle un plus al cliente, como la creación de pizzas que no se encuentran en el menú, pero que salen en fechas especiales, como la mediterránea que salió en Semana Santa y que contenía pulpo, calamar y langostinos. ¡Altamente adictivas!”.