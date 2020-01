Escuadrón Suicida sigue a la cabeza de la taquilla

Escuadrón Suicida, el filme de Warner Bros inspirado en el mundo de historietas de DC Comics, se mantuvo por tercera semana a la cabeza de la taquilla en Estados Unidos y Canadá, según cifras publicadas el domingo por la sociedad Exhibitor Relations.



La superproducción de 175 millones de dólares --con Will Smith, Jared Leto y Margot Robbie-- recaudó 20,7 millones de dólares entre el viernes y el domingo y 262,3 millones en las tres semanas que lleva en cartelera.

La película de animación Saucisse Party, una atrevida comedia de animación con la voz de Seth Rogan, se ubicó en el segundo lugar. Recaudó 15,3 millones de dólares, por debajo de los 34,3 millones que obtuvo la semana pasada.



Juego de Armas, la nueva realización con Jonah Hill y Miles Teller, se estrenó en el tercer lugar con 14,3 millones de dólares en su primer fin de semana en cines.



Una comedia y drama sobre dos vendedores de armas que suministran armamento a las a fuerzas estadounidenses es una mezcla entre ligera diversión y las distintas visiones de este serio tema.



Kubo and the Two Strings quedó en el cuarto lugar en su primera semana, con una taquilla de 12,6 millones de dólares.

Elogiada por su impresionante trabajo visual, esta aventura de fantasía de stop motion producida en 3-D en el Japón antiguo trata de la búsqueda de un niño que solo tiene un ojo y que debe luchar contra los dioses con un instrumento mágico.



La nueva versión de Ben-Hur hizo su debut el fin de semana con una recaudación de solo 11,4 millones de dólares y quedando en el quinto lugar.



La epopeya de 100 millones de dólares de Jack Huston que compite en carros de caballos con el noble judío Ben-Hur "descarriló espectacularmente" porque aparentemente fue incapaz de lograr la audiencia esperada. Se trata de una versión con efectos especulares protagonizada por Morgan Freeman.



A continuación, las películas que quedaron en los puestos 6 ha 10 por su recaudación el fin de semana en Estados Unidos y Canadá:



6.- Peter y el dragón, con 11,3 millones

7.- Bad moms, con 8,1 millones

8.- Jason Bourne, con 8 millones

9.- La vida secreta de tus mascotas, con 5,8 millones

10.-Florence Foster Jenkins, con 4,3 millones de dólares.