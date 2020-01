Viviendo entre la perplejidad y el descontento

Cada semana suscribo el propósito de aprovechar este espacio para hablar solo de cosas buenas, que las hay y por montones en este mundo. Pero mis intentos fracasan ni bien se abre paso el lunes, recibiéndome con datos de la realidad tan violentos y difíciles de pasar por alto, que aborto cualquier optimismo. Lo que más me golpea no es que la vida tenga sus altibajos, sino que haya abismos innecesarios y golpes absurdos que bien pueden ser evitados. Para ello solo se necesita civilidad y actuar en consecuencia. Nada más.

¿Por qué nos está costando tanto trabajo ser buena gente? ¿Por qué es más fácil, cuando no más rentable, ser mala gente? Estoy hablando del bien y del mal no como fuerzas del más allá, a las que se las premia con el cielo o se las castiga con el infierno, sino como un par de energías latentes de fácil identificación y provecho, cuya elección responde sobre todo al libre albedrío, a nuestra capacidad de elegir caminos de manera consciente y, de preferencia, luego de una profunda reflexión.

Me queda cada vez más claro que esas elecciones libres entre hacer el bien o hacer el mal están marcadas por el cálculo mental del costo/beneficio que acarrea cada una de ellas. Un balance que está favoreciendo cada vez más al mal, antes que al bien, por un par de razones simples, aunque perversas: la impunidad de quienes practican el mal, frente a los escollos que deben sortear quienes se inclinan por hacer el bien. Los primeros gozan de la permisividad de un sistema político y económico cínico que crece entre males, mientras que los otros son ridiculizados y arrastrados al fracaso y a la muerte en vida.

En los hechos, no está de moda ser buena gente. No es ‘in’ apelar al lado bueno de las personas. No reditúa beneficios económicos, ni mejora el estatus, ni da rating y, por último, tampoco es políticamente correcto. La bondad no está puesta en valor. Resulta, por el contrario, un estorbo, como lo es también la coherencia entre lo que se pregona y lo que se hace. Pienso en casos recientes: el repudio al acoso en todas sus formas, ya sea escolar o sexual, pero solo de palabra y siempre y cuando los acosadores no sean de los nuestros; de lo contrario, si es de los nuestros, la defensa es al acosador y no a la víctima.

Pienso también en cómo se condenan los gritos de guerra o las violaciones a los derechos humanos por parte de países o gobiernos no amigos, mientras se aplauden esos excesos si vienen de nuestros partidarios o aliados. Así vamos. Por eso digo como el nuevo Premio Cervantes, Eduardo Mendoza: “…vivo perpleja, atemorizada y descontenta de cómo va el mundo hoy”. Yo añado, además, indignada y con el ánimo por los talones.