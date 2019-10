Arce dice que no se puede parar demanda marítima

El Procurador General del Estado, Héctor Arce, manifestó que no existe una figura legal que pueda parar la demanda marítima que Bolivia inició contra Chile en La Haya. En la víspera José Miguel Insulza sostuvo que "hay que decirle a la Corte que se ha creado una exasperación entre Chile y Bolivia y que no es el mejor momento para resolver la causa".



"Este comentario de don José Miguel Insulza lo decimos con mucho aprecio y respeto no corresponde, no existe ninguna figura procesal jurídica que permita paralizar un proceso, la demanda marítima va a continuar", declaró la autoridad nacional a "Patria Nueva".



Arce señaló que este tipo de actitudes de algunas autoridades chilenas demuestran temor hacia la justicia, por la demanda boliviana, que busca en base a un derecho obtener una salida al mar con soberanía.



El Procurador recordó que el Estado chileno tiene la obligación de presentar hasta el 25 de julio de este año su respuesta a la memoria boliviana y posteriormente se podría abrir una segunda ronda de la réplica y la dúplica, para luego pasar a la fase oral y finalmente esperar la sentencia de la Corte.



Otra de las declaraciones de Insulza apuntó a que "espero que (Evo Morales) no quiera guerra, sería un error de su parte", sobre la polémica que existe entorno a una base militar en Cariquima, Colchane, a más de 20 kilómetros de la frontera con Chile.