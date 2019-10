Duelo de Airbus y Boeing en el inicio de Le Bourget

El tradicional duelo entre Airbus y Boeing se inició el lunes poco después de la inauguración del 51º Salón Aeronáutico de Le Bourget (cerca de París), con el anuncio de órdenes de compra por el fabricante europeo, en un clima de optimismo para los próximos 20 años.



El presidente francés, François Hollande, inauguró el Salón, aterrizando en Le Bourget a bordo del nuevo A350 de Airbus, que había despegado media hora antes del aeropuerto de París-Orly.



El Salón, que se celebra cada dos años en alternancia con el salón de Farnborough en Gran Bretaña, espera recibir 315.000 visitantes, de los cuales 140.000 son profesionales del sector.



Toda la atención se dirige ya hacia los anuncios de compras que puntúan tradicionalmente esta cita, presididas nuevamente por el tradicional duelo entre Boeing y Airbus.



Apuesta medioambiental



Este año se añade una apuesta por el medioambiente, a pocos meses de la Conferencia sobre el Clima de París.



Se trata de presentar "todo lo que hacemos a favor del medio ambiente, al mismo tiempo sobre nuestros productos (...) pero también la importancia de los objetos espaciales, en particular los satélites", en términos de vigilancia del clima, explicó Marwan Lahoud, presidente de Gifas, organizador del salón. Además de una exposición bautizada "El cielo de mañana", se celebrará un reunión ministerial del Consejo para la investigación aeronáutica (Corac) el 18 de junio, que girará en torno a los esfuerzos de la filial a favor del clima.



La aviación comercial, que representa el 2% de las emisiones de gas de efecto invernadero, pretende lograr un balance de carbono neutro para 2020 y una reducción del 50% de las emisiones de CO2 para 2050, en especial gracias a los biocombustibles.



Compras de aviones



En materia de compras, la compañía Saudi Arabian anunció no bien se inauguró el Salón que emitió órdenes de compra de 20 Airbus A330-300 Regional, el primer contrato para ese modelo, y 30 A320ceo, por un monto de catálogos de unos 8.000 millones de dólares.



La compañía norteamericana GE Capital Aviation emitió una orden de compra de 60 A320neo, por un monto de 6.370 millones de dólares.



La compañía nacional indonesia Garuda firmó una carta de intención de compra de 60 Boeing, 30 de mediano recorrido 737 MAX y 30 de largo recorrido 787-9, por un valor de 10.900 millones de dólares si el pedido es confirmado. Se trata del primer anuncio de la firma norteamericana en esta edición del Salón.



Tanto Airbus como Boeing han aumentado sus previsiones de crecimiento para los próximos 20 años.



Airbus estima las necesidades de las compañías aéreas en unos 32.600 aparatos en ese período (+4% con respecto a las precedentes previsiones), es decir un mercado de 4,9 billones de dólares.

Boeing aumentó las suyas en 3,5%, a 38.050 unidades, estimadas en 5,6 billones de dólares.