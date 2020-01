100 Mypes demandadas por el doble aguinaldo

El presidente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype), Javier Challapa, informó este lunes que más de 100 afiliadas (Mypes) de Santa Cruz afrontan procesos judiciales por no pagar el segundo aguinaldo de la gestión 2015.



“El año pasado muchas Mypes han cerrado, y al menos una 100 empresa se han visto en procesos judiciales que hasta hoy siguen por no haber podido pagar ese beneficio”, indicó el dirigente.



Challapa indicó que las micro y pequeñas empresas en Santa Cruz atraviesan por una crisis y que más de 4.000 cerraron desde 2013 con la implementación del pago del segundo aguinaldo.



"Nosotros nos hemos visto afectados estos tres últimos años de gran forma con el tema del doble aguinaldo, entonces va ser imposible poder cubrir este año si se da", manifestó.



El presidente de Fedemype explicó que en esta gestión el sector en lugar de crecer se contrajo y que muchas fábricas pasaron de ser productivas a comerciales.



"La mayoría de las micro tiene uno a dos préstamos bancarios, entonces se ven muy afectadas, ha habido muchos remates por no poder cumplir el pago a los bancos", apuntó.