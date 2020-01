Conoce los autos menos seguros en Latinoamérica

Algunos de los autos más vendidos en América Latina no cumplen con los estándares recomendados de seguridad y sus fabricantes comercializan versiones menos seguras en la región, de acuerdo al Programa de Evaluación de Autos Nuevos para América y el Caribe (Latin NCAP).



La organización anunció nuevos resultados de pruebas de choque y encontró un nuevo modelo con la calificación más baja, cero estrellas en un máximo de cinco. Se trata del modelo Chevrolet Sail, fabricado en China y ensamblado en Colombia.



De esta manera, de acuerdo con las 74 pruebas de choque realizadas en los últimos cinco años, son 13 los vehículos comercializados en América Latina ubicados en el estándar más bajo de seguridad.



Latin NCAP realiza las pruebas según la lista de los vehículos más vendidos en América Latina, comercializados y en algunos casos también fabricados en la región. El objetivo es evaluar los autos más populares comúnmente adquiridos en el mercado.



Los autos menos seguros en Amérita Latina (0 estrella), según Latin NCAP:

1.tChery IQ - sin airbags

2.tLifan 320 - sin airbags

3.tNissan Tsuru / Sentra B13 sin airbags

4.tRenault Clio Mio sin airbags

5.tChevrolet Aveo - sin airbags

6.tFiat Palio sin airbags

7.tChevrolet Agile sin airbags

8.tNissan Tiida Sedán - sin airbags

9.tHyundai Grand I10 - sin airbags

10.tChevrolet Sail - sin airbags

11.tChevrolet Spark sin airbags

12.tGeely CK 1 1.3 sin airbags

13.tSuzuki Alto K10 sin airbags



"Es algo que nos preocupa muchísimo. Queremos algún tipo de reacción de la compañía (General Motors), es una compañía muy grande, con mucho conocimiento sobre seguridad y tenemos que en América Latina siguen fabricando autos cero estrella", le dijo a BBC Mundo María Fernanda Rodríguez, presidenta de Latin NCAP.



"Creemos que es una diferenciación que están haciendo con los latinoamericanos muy grande. Es como que nos están tratando como ciudadanos de segunda", agregó Rodríguez.



En enero, Mary Barra, directora ejecutiva de General Motors, propietaria de la marca Chevrolet, había defendido la venta de vehículos sin bolsas de aire en los mercados donde no son obligatorias al decir que son más asequibles para los compradores de bajos ingresos.Barra, directora ejecutiva de General Motors, ha defendido la venta de vehículos sin bolsas de aire.



General Motors anunció que gradualmente dejará de producir vehículos sin bolsas de aire y nuevos modelos con mayores estándares de seguridad serán fabricados a partir de 2019.



Chevrolet Colombia le dijo a BBC Mundo a través de un comunicado que a partir de fines de este año el modelo Sail vendrá equipado con doble airbag y sistema de frenos ABS como parte de un "proceso de mejoramiento continuo" que va "más allá de la regulación de seguridad local".



Las pruebas



Al no existir laboratorios independientes acreditados en América Latina, las pruebas de choque de Latin NCAP se realizan en instalaciones cercanas a Múnich del Automóvil Club Alemán.



Entre los aspectos que se toman en cuenta para determinar la cantidad de estrellas que recibe un modelo se incluyen: bolsas de aire, sistema de frenos antibloqueo, sistema de control de estabilidad, cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas y el sistema de retención infantil (SRI), que permite que el asiento de los niños se fije a la estructura del vehículo.



Los autos más seguros en América Latina (5 estrellas), según Latin NCAP:



1.tHonda HR-V con dos airbags

2.tVolkswagen Golf con siete airbags

3.tJeep Renegade con dos airbags

4.tToyota Hilux con tres airbags (Argentina)

5.tSeat León ST con seis airbags

6.tFord Focus III con doble airbag

7.tToyota Rav4 con tres airbags

8.tHonda Fit con dos airbags

9.tHonda City con dos airbag

10.tVolkswagen Up con doble airbag

11.tToyota Corolla con tres airbags

12.tToyota Hilux con tres airbags (Tailandia)

13.tVolkswagen Jetta / Vento con doble airbag

14.tSeat León con seis airbags

15.tMitsubishi Montero Sport con tres airbags

16.tVolkswagen Vento con dos airbags

17.tFord Ecosport con doble airbag