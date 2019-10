Canciller se reúne con nuevos asesores y agente

El Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, se reunió con su agente en La Haya, Felipe Bulnes, y los nuevos asesores incorporados por la presidenta Michelle Bachelet para enfrentar la Demanda Marítima de Bolivia, Gabriel Gaspar, Joaquín Fermandois y Ascanio Cavallo.



La reunión de trabajo sirvió para analizar los "argumentos históricos, conceptos políticos, además de los jurídicos y la dimensión comunicacional", según explicó el jefe de las relaciones diplomáticas del vecino país.



Gaspar, es el embajador en misión especial de Chile, Fermandois, fue designado coordinador de historiadores y Cavallo, es el responsable de la coordinación de comunicaciones, destacadas personalidades en el ámbito académico.



Junto a ellos también estuvieron en el encuentro el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros; el Director General de Política Exterior, Alfredo Labbé; la Directora de Fronteras y Límites del Estado, Ximena Fuentes; y el asesor, Alberto Van Klaveren.



"Hoy hemos iniciado el trabajo, vamos a continuar coordinándonos en estas áreas", en especial el aspecto comunicacional para "que se conozcan los punto de vista de nuestro país" frente a la causa boliviana.



Reiteró que "el fallo dejó claramente establecido que la Corte no se puede pronunciar sobre un supuesto derecho de acceso soberano al mar de Bolivia y que hemos resguardado lo principal que es la integridad territorial".



El presidente Evo Morales afirmó en un acto público que "tal vez internamente no necesitamos de expresidentes, pero fuera de Bolivia necesitamos demostrar unidad con el tema del mar", en referencia a la incorporación de los exmandatarios.