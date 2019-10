Un mexicano ya es el dueño principal de The New York Times

El multimillonario mexicano Carlos Slim se convirtió en el mayor accionista individual del diario New York Times al doblar su participación hasta casi un 17 %, con un total de 27,8 millones de acciones, informó este jueves el rotativo estadounidense en un comunicado.



Slim, considerado la tercera persona más rica del mundo con una fortuna de 73.000 millones de dólares, ejerció su opción de compra de 15,9 millones de acciones ordinarias, a un precio de 6,3572 dólares.



No obstante, el diario seguirá controlado por la familia Sulzberger al poseer esta la mayoría de las acciones de clase B, que otorgan mayores derechos de voto.



La compra de Slim deriva del préstamo de 250 millones de dólares a un interés del 14 % que hizo al rotativo estadounidense en 2009.



Slim le prestó al New York Times esta cantidad durante la crisis económica, cuando el diario atravesaba dificultades financieras serias como consecuencia de la fuerte caída en sus ingresos por publicidad.



El magnate mexicano está considerado la tercera persona más rica del mundo, según la última clasificación de la agencia financiera Bloomberg News realizada el 8 de diciembre, por detrás de Bill Gates con 81.400 millones de dólares y de Warren Buffett, de 74.400 millones.