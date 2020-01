Estas son las 5 señales de que no te alimentas bien

Algunos achaques que empiezan a aparecer y asumes como efecto lógico del paso del tiempo, en realidad son señales que lanza tu cuerpo avisando algo no va bien. Esta es la lista de síntomas:



Úlceras en la boca. Suelen ser consecuencia de una deficiencia vitamínica. Evitarlas es tan fácil como tomar alimentos ricos en vitaminas del grupo B, como arroz, lácteos, mariscos y frutos secos y en cinc, como carne magra. También alivia tomar vitamina E y evitar el alcohol.



La piel y el pelo están resecos. Picores, piel reseca, uñas frágiles, pelo sin brillo. No es solo falta de un tratamiento de belleza, si no de ordenar los hábitos alimentarios. Es importante que no te falten vitamina A y C (cítricos y verduras) y proteínas (alimentos de origen animal). Ayudará tomar comprimidos de levadura de cerveza y germen de trigo.



Dolor de cabeza. Las causas son múltiples y es uno de los síntomas más comunes del cansancio, pero también puede ser una señal de alarma, de que algo no marcha bien. Que no falte vitamina E (frutos secos y palta), beber mucha agua y comer poco pero varias veces al día. Ojo, el vino tinto, el café y el chocolate pueden provocar cefaleas.



Falla la memoria. El olvidarse de todo es indicador de que al cuerpo le falta vitamina D. Además, las últimas investigaciones relacionan una dieta rica en vitamina B6 y B12 con mejores niveles de memoria y agilidad mental. Se encuentran en carnes, huevos y pescado. Son de mucha ayuda los suplementos de lecitina en épocas de mucho trabajo.



Dolor en las encías. Es otro de los síntomas comunes cuando faltan vitaminas, sobre todo A (pescado, zanahoria), C (kiwi, mango, tomate), y D (sardina, salmón, atún). Cuando duelen las encías es mejor moderar el consumo de bebidas ácidas y azucaradas.