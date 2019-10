¿Por qué el transporte tiene bloqueadas las vías?

Erlan Merlgar, vicepresidente de la Cámara Boliviana del Transporte, dijo que el sector arrastra una plataforma de demandas compuesta por 28 puntos, y la más importante es la modificación de la Ley impositiva.



El gobierno rechaza acceder al reclamo debido a que crearía un "sistema privilegiado" de impuestos para el sector y ocasionaría pérdidas de recaudación estimadas en 513 millones de bolivianos.



El sector demanda al Gobierno la universalidad de facturas en los descargos que presentan para compensar el impuesto al valor agregado (IVA), ya que solo admiten facturas vinculadas a su actividad.



También piden suprimir el crédito fiscal en la facturación para el consumo de combustible, que llega al 30%.



Otra de las demandas, según lo expresado por el dirigente de la Coordinadora del Transporte del Oriente, Juan Yujra, es la devolución de multas económicas originadas por errores decimales o por la mala ortografía en sus facturas.



Yujra dijo además que piden que la prescripción de las multas tributarias sean por el tiempo de dos años y no de 10 cuando la cifra es muy elevada para cumplir a cabalidad.



Posición del Gobierno



Hoy, a través de una conferencia de prensa, el presidente Evo Morales dijo que el bloqueo del transporte será evaluado por el Ministro de Gobierno, Carlos Romero, quién verá que hará con la medida de presión.



Ayer, el ministro de Economías y Finanzas, Luis Arce Catacora rechazó el planteamiento del transporte pesado de crear un impuesto único del autotransporte y eliminar solo para este sector el pago del IVA, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto a las Transacciones (IT).



Observó que la protesta y el pedido van en desmedro de las recaudaciones y las aspiraciones macroeconómicas que se ha fijado el Gobierno. “La propuesta del sector del transporte haría que el Estado pierda 513 millones de bolivianos", dijo.



"No vamos a aceptar la propuesta del autotransporte, no aceptamos el impuesto único como un sistema privilegiado de pago de impuestos menor al que ya estaban pagando”, señaló Arce Catacora.