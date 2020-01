Álex Ferrier: “Este señor entra y sale del país sin hacer migración”

Usted viajó a La Paz para mostrar documentos en contra del exgobernador Ernesto Suárez, ¿en qué consiste la documentación?

Hemos mostrado documentación sobre la detención preventiva del señor Suárez Sattori, en un proceso que le sigue el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito, pero se dictó la detención (del exfuncionario) aunque no se fue al fondo del problema, porque el juez se limitó a verificar si cumplía o no ciertos requisitos. Nos llama mucho la atención, por chambonada de él (Ernesto Suárez) o de sus abogados, que ante el juez presentó documentaciones incompletas, pero hay que recordar que todos los ciudadanos bolivianos tienen que presentar la documentación correcta.



¿La Gobernación es parte de la acusación?

No, es un proceso que sigue la Fiscalía por legitimación de ganancias; no es un proceso que le sigue la Gobernación.



¿Por qué va preso por este caso y no por los que le sigue la Gobernación?

Es un caso que también nos llama la atención. Primero, en la audiencia cautelar de la semana pasada nadie, ni sus abogados ni los fiscales, se refieren al flujo migratorio de este señor. Cómo es posible que (Ernesto Suárez) entre y salga del país sin sellar su pasaporte en Migración; tiene retornos, sobre todo a Santa Cruz, desde Miami. Llega al aeropuerto Viru Viru, pero no se sabe por dónde salió, pero sí tiene el registro de ingreso al país; el tercer punto, y me imagino que el juez lo valoró, es que tiene más de 16 acusaciones y cinco imputaciones directas para juicio. Hay acusaciones desde 2012 y estamos en 2017, estamos hablando de cinco años y no se instalan los juicios.



¿Por qué no se instalan los juicios?

Por las acciones que realizan, entran a la chicanería jurídica, pero no entiendo qué hacen con los fiscales y los jueces para que no se instalen los procesos. Yo me pregunto si en Bolivia hay alguna persona con acusaciones de cinco años y que no se instalan los juicios, pero muy suelto de voz dicen que el Gobierno maneja el Ministerio Público.

Hay acusaciones en la Fiscalía listas para juicio desde hace cinco años, le hablo de los motores de electricidad en San Borja y de caminos vecinales. La Gobernación presentó denuncias de corrupción con pruebas, como el camino vecinal San Joaquín-San Borja-Buenavista, que fueron pagados al 100% y no hay ni una carretillada de tierra y eso es corrupción, aquí y en la luna.



¿Cómo ve que los demócratas van a la OEA para denunciar persecución política contra Suárez?

Los demócratas deben llevarle la querella que presentó Carmelo Lens contra Suárez a 11 días antes de que dejara la Gobernación. Que lleven la querella y digan quién hace persecución política