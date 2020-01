La gran noche de los premios Globos de Oro está más cerca

Fácil. Solo tenés que pegarte este domingo a TNT para ser parte de la septuagésima cuarta versión de los Globos de Oro 2017, organizado por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Al hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EEUU) llegarán cientos de estrellas para desfilar sobre la alfombra roja y, quizás, llevarse un galardón. Los detalles de la antesala de los Premios Óscar serán vistos solo por la señal de cable, pues ninguna televisora boliviana emitirá el acontecimiento.

Se entregarán 26 galardones en cine y TV. Las películas favoritas son La La Land, Manchester frente al mar y Moonlight. Dentro de la categoría de la pantalla chica pugnarán cinco grandes títulos, Game of Thrones, The crown, Stranger things, This is us y Westworld.

Todo lo que debés saber sobre los Globos de Oro, lo tenés en este detallado especial. Solo ponele pilas a tu control para disfrutar de la gala